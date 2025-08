Meteo, ecco dove non sarà più estate: temporali e forti piogge in arrivo nel weekend

Fino a poche settimane fa sembrava che l'anticiclone africano non se ne volesse più andare ma, già da alcuni giorni, il trend atmosferico è notevolmente cambiato con un clima gradevole su tutta Italia ma soprattutto con il Nord a fare i conti con instabilità quotidiana. Non andrà meglio neppure nel primo week-end dell'agosto 2025 con numerose occasioni per piogge, temporali e grandinate.

Le regioni a rischio

"Una vasta saccatura, con il suo centro d'azione collocato nel sud della Scandinavia, sta alimentando un fronte di aria fredda destinato ad attraversare gran parte del nostro Paese con gli effetti maggiori proprio sabato 2 e domenica 3 agosto": lo ha spiegato Stefano Rossi, esperto de Ilmeteo.it, illustrando cosa accade a livello atmosferico sullo scacchiere europeo e con quali riflessi sul tempo di casa nostra. I primi segnali di instabilità si avranno già nella giornata odierna ma occhio già a quanto accadrà sabato visto che nubi e temporali la faranno da padrona su Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto.

Occhio alla grandine

Siamo sempre in piena estate, per cui i bassi strati accumulano quotidianamente il calore rilasciato dall'irraggiamento solare e quando arrivano sbuffi freschi e instabili in quota ecco la formazione di nubi imponenti come i cumulonembi. Sono proprio loro a dare origine a fenomeni anche di forte intensità con locali grandinate e forti raffiche di vento. Sabato pomeriggio saranno a rischio maltempo anche le aree interne della Toscana, l'Umbria e le Marche. Nulla da segnalare, invece, al Sud e sulle Isole Maggiori con cieli poco nuvolosi, clima asciutto e caldo ampiamente sopportabile.

Il maltempo di domenica

Come anticipato, non andrà meglio nemmeno domenica visto che il maltempo si sposterà maggiormente sulle regioni centrali dove, sin dal mattino, si avranno nubi e precipitazioni sulle Marche ma in estensione alle altre regioni. Migliora al Nord anche se non dappertutto visto che il Triveneto farà ancora i conti con qualche pioggia o locale temporale. Nessun problema per i vacanzieri al Sud e sulle Isole Maggiori dove continuerà a splendere il sole e le temperature massime non supereranno i 30-31°C.

La tendenza successiva

Questo meteo instabile sembra volersi concludere, gradualmente, già a iniziare da lunedì 4 agosto.

Le proiezioni attuali suggeriscono un’evoluzione verso una maggiore stabilità atmosferica, accompagnata anche da un progressivo aumento delle temperature

", ha concluso l'esperto. A medio-termine, invece, sembra profilarsi il ritorno del caldo africano ma non prima dell'inizio della seconda decade di agosto, avremo quindi modo di riparlarne.