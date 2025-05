Dall’anticiclone delle Azzorre a quello africano: quando avverrà il passaggio di consegne

Ascolta ora 00:00 00:00

Puntuale come da previsioni, la giornata di domenica vedrà la graduale affermazione dell'anticiclone delle Azzorre sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi soprattutto al Centro-Nord mentre le estreme regioni meridionali faranno ancora i conti con nubi e residua instabilità che nelle ultime ore ha prodotto acquazzoni sparsi. Attenzione, però: l'anticiclone africano è pronto a sostituire il "collega" molto presto con una fiammata calda e temperature in netto aumento.

La durata dell'anticiclone delle Azzorre

Come ben sappiamo, soprattutto negli ultimi anni è diventato sempre più latitante ma adesso è pronto a farci compagnia per qualche giorno almeno fino a mercoledì 28 maggio: in questa fase l'anticiclone delle Azzorre garantirà un clima mite e senza eccessi di calore e con temperature in linea con le medie del periodo. Per fare alcuni esempi le massime non andranno oltre i 22-23°C al Nord, i 24-25°C al Centro e non supereranno i 26°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Ancora durante le ore pomeridiane, però, sarà presente residua instabilità sulle zone interne e montuose con la possibilità di isolati acquazzoni o temporali.

Quando arriva il caldo

" Tutto confermato: è in arrivo la prima ondata di caldo africano che coinvolgerà tutta l'Italia", fa sapere Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. La data da segnare sul calendario è quella di giovedì 29 maggio quando l'alta africana si allungherà dalle zone desertiche dell'Algeria fino ad arrivare su Mediterraneo e Italia. Come ben sappiamo, quando arriva questo tipo di anticiclone si spegne l'instabilità, il bel tempo dura per tutte le 24 ore ma soprattutto le temperature massime subiscono un'impennata ed è quanto accadrà anche stavolta. " Il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 28-30°C durante le ore pomeridiane. Insomma, saremo di fronte alla tipica fiammata di calore africana", spiega l'esperto.

La tendenza successiva

Non sarà una toccata e fuga come capitato, piuttosto raramente, in questa primavera 2025 caratterizzata soprattutto da un clima fresco, instabile e tante piogge che hanno bagnato l'Italia nella sua interessa.

L'anticiclone africano durerà per buona parte dei primi giorni di giugno, possiamo dunque affermare che ci terrà compagnia almeno per una settimana se non di più. Per adesso è inutile spingerci oltre questo periodo, lo faremo con i prossimi aggiornamenti.