Finalmente arriva il caldo. La data da segnarsi sul calendario

Di "acqua sotto i ponti", è proprio il modo di dire, dovrà ancora passarne parecchia ma sembra avvicinarsi il momento anche per l'anticiclone africano così latitante in questa primavera 2025. È appena iniziata un'altra settimana instabile dal punto di vista atmosferico con una vera e propria ondata di maltempo che dovrebbe investire il Sud nella seconda parte della settimana ma poi potrebbe scoppiare il caldo ovunque e in maniera molto più stabile e duratura.

Le proiezioni verso l'estate

" Con l’avvicinarsi della fine del mese, si sta iniziando a intravedere un possibile passaggio di testimone dal clima primaverile a quello estivo, e l’arrivo di una massa d'aria calda proveniente dall'Africa potrebbe essere proprio la chiave di volta per dare il via all’estate 2025 in Italia": a spiegarlo è il meteorologo Marco Castelli de Ilmeteo.it. La distanza temporale è ancora alta ma non eccessivamente elevata: l'alta africana è prevista sull'Italia intorno al 20 maggio, quindi dalla prossima settimana con l'arrivo di un anticiclone subtropicale e, di conseguenza, masse d'aria calda dal deserto africano.

Quanto caldo farà

In termini pratici, la colonnina di mercurio subirà una decisa impennata verso l'alto " con picchi che possono superare anche i 30-35°C nelle zone interne del Centro-Sud Italia", sottolinea l'esperto. Nel dettaglio, quindi, le condizioni atmosferiche subirebbero un totale e drastico cambiamento rispetto alle ultime settimane quando a farla da padrona sono stati acquazzoni, piogge e temporali. Il caldo maggiore si farebbe sentire sulle zone interne di Puglia, Calabria e delle Isole Maggiori con picchi superiori ai 30°C, caldo moderato ma sempre intorno ai 26-28°C praticamente su tutte le altre zone d'Italia con le temperature che sarebbero notevolmente superiori rispetto alle medie stagionali. Per quanto riguarda le temperature minime, ovviamente, anch'esse subiranno degli aumenti che saranno però limitati dall'escursione termica, ossia dalla veloce perdita di calore soprattutto in presenza di cieli sereni e assenza di vento.

La tendenza successiva

Rispetto a tante altre volte del passato quando gli anticicloni africani duravano anche per un paio di settimane, in questa occasione sembra che dopo alcuni giorni di caldo possa tornare una certa instabilità atmosferica con nuove correnti settentrionali

che avrebbero il merito non solo di riportare nubi e temporali pomeridiani ma anche di smorzare la calura. Trattandosi soltanto di una possibilità a medio-lungo termine, però, sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.