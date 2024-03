I temporali e la fiammata africana: cosa succederà alle temperature

L'ultimo fine settimana del mese di marzo che quest'anno coincide con la Pasqua, vedrà il nostro Paese spaccato a metà dal punto di vista meteorologico: al Nord piogge, temporali, grandinate e neve sulle Alpi la faranno da padrona mentre al Centro ma soprattutto al Sud e sulla Sicilia si vivrà la prima vera fiammata di caldo africano del 2024 con temperature anche superiori ai 30°C.

Il meteo di sabato

Osservando le immagini del satellite, ci accorgiamo di quanto appena detto: il Nord coperto dalle nubi (per adesso più intense al Nord-Ovest), sereno ma con velature al Centro e al Sud. Nel corso della giornata di sabato 30 marzo ecco che sulle regioni settentrionali " si attendono rovesci o temporali che nel corso della giornata si sposteranno da ovest verso est e nevicate sulle Alpi, sebbene solo al di sopra dei 1400/1500 metri", spiega Stefano Rossi, meteorologo de Ilmeteo.it.

Nel frattempo, però, aumenteranno i venti da Scirocco specialmente sulle regioni meridionali e le Isole Maggiori con un moto ondoso in aumento così come i valori termici diurni che già sabato toccheranno punte fino a 28°C (ad esempio Palermo). Differenze enormi con città come Aosta e Torino, per esempio, che faranno fatica a raggiungere i 12°C di massima.

Il meteo di Pasqua

Sarà soprattutto il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, che saranno ancora più accentuate le differenze nord-sud: una perturbazione atlantica interesserà le regioni settentrionali e la Toscana con nuove piogge e temporali da ovest verso est, neve sulle Alpi e possibili grandinate durante i fenomeni più intensi. Massima attenzione, quindi, agli spostamenti.

Meteo diametralmente opposto al Centro-Sud dove le temperature massime si porteranno al di sopra delle medie di fine marzo anche di 12°C con " condizioni estive e oltre 30°C, meteo asciutto seppur accompagnato spesso da un cielo giallognolo lattiginoso a causa della sabbia del deserto", ha spiegato Antonio Sanò, direttore del portale meteorologico. Come abbiamo visto nelle ultime ore, i cieli saranno offuscati dal pulviscolo in arrivo direttamente dal Sahara portato in quota dai forti venti da Scirocco.

Il meteo di Pasquetta

Le festività proseguiranno anche per Lunedì dell'Angelo, o Pasquetta, con molto interesse sulle condizioni atmosferiche. La "tradizione" sarà rispettata (in parte) anche quest'anno: sarà instabile al Nord ma anche sulle regioni centrali con nubi e fenomeni sparsi con tanta altra neve che continuerà a cadere sulle Alpi assumendo una colorazine rossastra a causa del pulviscolo sahariano. " In quota tantissima neve come fossimo a Natale", spiega Sanò. " Al Sud invece sarà ancora estate, seppur con temperature in calo", conclude l'esperto.