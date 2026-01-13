Inverno in pausa, torna "l’autunno". Cosa aspettarti

Dopo molti giorni con neve anche in pianura e sulle zone costiere, gelo notturno e soprattutto temperature che in molti casi sono state inferiori alle medie di gennaio, stiamo per assistere a un cambiamento della circolazione atmosferica: non più correnti da Nord ma molto più miti e umide da Meridione.

Inverno "in pausa"

Questo si traduce, come spiegano gli esperti, in una pausa dell'inverno e un ritorno di un clima più autunnale fatto anche da nubi e piogge ma non più il freddo intenso dei giorni scorsi con aumenti delle temperature sia nei valori massimi che in quelli minimi. Grazie all'anticiclone di origine sub-tropicale, infatti, " dimentichiamoci le forti gelate degli ultimi giorni, dai -7°C in Pianura Padana del lunedì passeremo diffusamente ai +5° di minima anche al Nord, con massime fino a 7-10°C", fa sapere Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. In pratica, questa settimana " vedrà il ritorno dell’autunno con molte nubi al Centro-Nord, sole prevalente al Sud con temperature così previste: Nord 5°/10°, Centro 7°/15°, Sud 9°/18°" .

Nubi e piogge, ecco dove

L'aumento delle temperature, però, coinciderà anche con un ritorno delle nubi che saranno piuttosto compatte sia sulle regioni settentrionali che in quelle tirreniche con deboli piogge soprattutto tra Liguria, Lombardia e Toscana. Un clima autunnale è previsto almeno per alcuni giorni tant'é che il prossimo fine settimana, con valori termici piuttosto miti, faremo i conti con una perturbazione atlantica che sembra in grado di riportare tanta pioggia anche al Meridione.

Ecco dove sarà il gelo

Freddo e gelo "veri" rimarranno confinati soltanto molto ad Est, precisamente tra Russia e Ucraina con temperature sotto lo zero anche in pieno giorno. Persino in Scandinavia dove i valori termici sono inferiori allo zero ormai da settimane ci sarà un addolcimento climatico importante: la capitale della Norvegia, Oslo, passerò dagli attuali -10°C fino a +2-3°C, in pratica un aumento anche di 13 gradi in poche ore.

Per trovare un’altra fase invernale dovremo probabilmente aspettare la fine del mese (25 Ggnnaio) anche se, ovviamente, per queste previsioni a lunga scadenza servono mille conferme: al momento possiamo solo affermare, con certezza, bentornato Autunno!",

Ma quando tornerà il freddo vero anche sul Mediterraneo? "conclude Tedici.