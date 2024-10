Maltempo in arrivo, allerta in quattro regioni. Le previsioni: cosa accadrà

Ascolta ora 00:00 00:00

È proprio il caso di dire che piove sul bagnato: una nuova ondata di maltempo sta per colpire il Centro-Nord con potenziali criticità su alcune regioni. La Protezione Civile ha infatti emesso un bollettino con allerta arancione per la giornata di venerdì 25 ottobre su Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Esiste, infatti, una moderata criticità per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali per un territorio reso già fragile dalle numerose piogge dei giorni scorsi.

Il pericolo dei temporali autorigeneranti

" Un ciclone in approfondimento sul Mar Ligure causerà delle pericolose convergenze dei venti (Libeccio/Grecale)", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it: a causa della tanta energia in gioco a causa dell'umidità nei bassi strati e dei mari ancora molto caldi " non sono da escludere eventi meteo estremi come i famigerati temporali autorigeneranti" . sottolineano gli esperti. Come accaduto di recente, si tratta di temporali che si autoalimentano con le condizioni atmosferiche sopra menzionate e in grado di scaricare grandi quantità di acqua su zone ristrette ma anche per tante ore.

L'allerta meteo

L'avviso emanato prevede piogge diffuse e consistenti specialmente sulle montagne emiliane così come sulle pianure, a rischio anche la Liguria di Levante, in Veneto massima attenzione all'area del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige mentre per la Toscana osservati speciali saranno " Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio" . Vigerà un'allerta gialla, invece, su alcune aree della Lombardia e in Umbria. Sarà comunque tutto il Centro-Nord sotto una coltre di nubi e piogge sparse, meteo migliore a Sud e sulla Sicilia con un clima asciutto.

La tendenza successiva

L'ondata di maltempo di venerdì estenderà la sua influenza anche durante il fine settimana quando a rischio saranno soprattutto il Nord-Ovest e parte delle regioni tirreniche centro-settentrionali: su queste aree sono previsti nuovi fenomeni di forte intensità con la bassa pressione che rimarrà più o meno bloccata sempre sulle stesse regioni vista la presenza dell'alta pressione più ad est che fa da scudo, muro. Meteo migliore al Sud e sulla Sicilia con cieli poco nuvolosi e un aumento termico.

Dal punto di vista delle temperature, però, non farà freddo nemmeno al

Nord viste le correnti miti da sud. L'inizio dell'ultima settimana di ottobre potrebbe vedere condizioni atmosferiche migliori anche al settentrione ma per una previsione precisa è bene aspettare i prossimi aggiornamenti.