Dopo il vortice di maltempo arriva l'anticiclone africano: occhio al meteo

Il vortice ciclonico è padrone del Mediterraneo: il peggioramento che ha preso piede nella giornata di domenica si sta manifestando adesso con più vigore sulle regioni centro-meridionali dopo aver causato piogge al Nord e nevicate sull'arco alpino. Il maltempo terrà impegnate soprattutto le aree del versante tirrenico con acquazzoni, locali temporali e venti moderati o forti da Maestrale.

Le zone più colpite

Le immagini del satellite parlano chiaro: le nubi marciano da nord-ovest verso sud-est tant'è che sulle regioni settentrionali si fanno strada le prime schiarite che diventeranno sempre più vaste con il trascorrere della giornata. Discorso diverso altrove con tante nubi e la prima vera perturbazione del 2023 al Centro-Sud che ha il merito di operare un importante ricambio d'aria e riportare la pioggia. Come spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it, un vortice carico di maltempo sta marciando verso le regioni meridionali. " Il grosso dei fenomeni è atteso su Lazio, Campania e Calabria ", ha spiegato, con accumuli fino a 70 mm in 24 ore. Come detto, meteo man mano migliore al Nord con gli ultimi fenomeni su Emilia-Romagna e Triveneto.

Attenzione al vento

Una caratteristica di questo peggioramento è il rinforzo dei venti che soffieranno "c on raffiche fino a 100 km/h, dapprima di Ponente e Libeccio, poi, nel corso di martedì, anche di Maestrale", spiega l'esperto. Sarà questa rotazione a far calare le temperature massime e minime su tutta Italia: la sensazione di freddo sarà ancora maggiore a causa dell'effetto wind-chill, ossia la percezione che ha l'organismo umano in base alla forza del vento combinata con la temperatura reale dell'aria. Insomma, respireremo un po' d'aria invernale che tanto è mancata nell'ultimo periodo del 2022 su gran parte del Paese.

Torna l'anticiclone, poi?

Il maltempo, però, sarà incisivo ma di breve durata visto che da mercoledì tornerà un meteo più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia grazie all'ennesima rimonta dell'anticiclone africano che provocherà un nuovo aumento termico soprattutto di giorno. Rispetto al periodo natalizio, però, questa volta non sarà in grado di mettere radici forti perché già in serata un nuovo aumento delle nubi si farà strada sulle regioni settentrionali " preludio a un nuovo peggioramento che coinvolgerà l'Italia nella giornata di giovedì ", afferma Sanò. Infatti, le precipitazioni anche stavolta si sposteranno velocemente da nord verso sud con qualche nevicata anche sull'Appennino al di sopra dei 1.300 metri.

Mancano ancora alcuni giorni ma il prossimo fine settimana potrebbe vedere condizioni meteo instabili (ma non perturbate) su gran parte d'Italia con nubi, piogge ma anche generose schiarite. Per una previsione sarà comunque necessario attendere nuovi aggiornamenti.