Maltempo, vento oltre 100 Km/h, mareggiate e prima neve: come cambia il meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia è pienamente entrata nel vivo della forte ondata di maltempo di stampo invernale con l'aria fredda di origine polare che sta per addossarsi alle Alpi e successivamente fare il suo ingresso nel Mediterraneo: come ampiamente previsto, i disagi maggiori si stanno registrando per il forte vento che soffia con raffiche superiori ai 100 Km/h causando i primi danni su Toscana e Marche con numerosi alberi caduti e decine di interventi dei vigili del fuoco. Nevica sulle Alpi di confine, le condizioni meteo non miglioreranno prima di venerdì.

Il maltempo in Toscana

Tra le regioni più colpite c'è la Toscana con i maggiori disagi che stanno colpendo il lungomare di Livorno: a scopo precauzionale la polizia municipale ha deciso per la chiusura di un tratto a causa delle onde alte. Le raffiche di vento registrate sono state molto forti tant'é che le misurazioni parlano di raffiche " fino a 115 km/h sulla Gorgona e sul litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. La boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza": sono i numeri sviscerati dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui profili social tant'é che la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione. " Nelle prossime ore ancora raffiche di vento intorno ai 100 km orari sull'Arcipelago toscano e sul litorale centrale e di 60-80 km orari sulle zone interne ".

Maltempo per il vento anche l'Alto Mugello, in provincia di Firenze, area che si trova sotto un'allerta arancione: anche qui numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per taglio di piante cadute sulla carreggiata.

Neve sull'arco alpino

L'aria fredda si fa sentire al Nord con un'intenza nevicata sull'Autostrada del Brennero dal confine di Stato alla barriera di Vipiteno: lo ha comunicato il servizio viabilità di A22 specificando che si dovrà essere dotati di penumatici invernali e catene. Chi non rispetterà gli obblighi andrà incontro a sanzioni molto salate fino a 318 euro.

L'evoluzione meteo fino al week-end

Come detto, l'area di bassa pressione che si sta formando sui mari italiani è dovuta a una massa d'aria gelida di origine artica che sta spazzando l'Europa (ieri nevicava a Londra). Un vortice ciclonico provocherà forte maltempo specialmente al Nord e sulle regioni tirreniche e un calo termico molto importante tra giovedì e venerdì " c on valori che scenderanno anche di 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Attesa neve localmente anche abbondante sulle Alpi, specie nei settori di confine, e fiocchi che potranno cadere anche a bassa quota soprattutto al Nord-Ovest.

A seguire, maltempo verso il centro-sud e qualche nevicata a quote medie lungo l'Appennino", affermano gli esperti del Centro Meteo Italiano.

Per un miglioramento si dovrà aspettare il prossimo fine settimana quando l'alta pressione dovrebbe riconquistare l'Italia riportando cieli sereni e stabilità ma molto freddo durante le ore notturne.