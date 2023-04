Alta pressione e caldo africano. Ma non dura: cosa succede al meteo

Instabile con piogge, nevicate a bassa quota e qualche temporale a est, meteo migliore a ovest: è l'Italia spaccata in due dalle condizioni atmosferiche di Pasqua. Le immagini del satellite mostrano ancora la circolazione depressionaria insistere sul nostro Paese ma con un miglioramento da Pasquetta e residui fenomeni soltanto all'estremo sud ma sarà da martedì che avremo una svolta decisa con l'alta pressione che riporterà tempo stabile, soleggiato e temperature in netta ripesa.

Torna l'anticiclone africano

C'è da dire che al Centro-Nord il bel tempo lo avremo già da Lunedì dell'Angelo con l'anticiclone africano che da ovest tornerà a occupare gran parte del Mediterraneo e dell'Europa meridionale, ancora correnti fresche e instabili da est sul suo fianco orientale. " Le correnti d'aria calda di matrice subtropicale provocheranno, oltre a un'estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. La configurazione che si verrà a creare porterà i primi caldi al Nord-Ovest con valori diurni che toccheranno facilmente punte fino a 23-24°C. Valori over 20°C si raggiungeranno tra martedì e mercoledì anche sulle due Isole Maggiori e sulle regioni centrali del versante tirrenico, qualche grado in meno ma meteo stabile sul Triveneto e sulle regioni adriatiche.

Maltempo da giovedì

La primavera tornerà, subito dopo le festività pasquali, a fare la primavera ma attenzione perché il bel tempo non durerà: a differenza di numerose altre occasioni in cui l'alta pressione africana era dura a morire, questa volta le condizioni potrebbero cambiare già da giovedì con l'arrivo di una perturbazione ben organizzata dal Nord Europa: tante nubi, forti acquazzoni e venti forti irromperebbero al Nord e in estensione al Centro-Sud con contrasti notevoli esaltati dall'aria calda pre-esistente. Gli esperti spiegano che le temperature tornerebbero velocemente verso il basso con nuove nevicate sulle Alpi centro-orientali a quote abbastanza basse per la seconda decade di aprile: vivremo una fase di altalena termica con frequenti escursioni termiche sia per l'ondata di maltempo ma anche durante la notte quando farà ancora molto fresco nelle zone con cieli sereni e assenza di vento.

La tendenza successiva

Condizioni meteo che dovrebbero, stavolta, rimanere tranquille al Sud e sulla Sicilia sfiorati appena da questa perturbazione che sfilerà verso est. Dopo un venerdì con il sole nuovamente protagonista su gran parte d'Italia, ecco che per il prossimo fine settimana si prospetta una nuova ondata di maltempo che sarebbe più incisiva anche sulle regioni meridionali dopo aver attraversato il Centro-Nord con il suo carico di piogge e temporali. Come sempre accade in questi casi, vista la distanza dall'evento saranno necessari nuovi aggiornamenti.