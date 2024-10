Meteo, ancora tante piogge ma si prepara il colpo di scena

Ascolta ora 00:00 00:00

Se nella prima parte del week-end appena iniziato sarà ancora in azione il vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha dispensato molte piogge e nubifragi, domenica si andrà incontro a un miglioramento ma di breve durata: già dall'avvio della prossima settimana avremo ancora condizioni maltempo su gran parte delle nostre regioni con l'autunno sempre più nel vivo ma gli esperti spiegano che potrebbe esserci un colpo di scena nei giorni immediatamente successivi.

Dove colpiranno piogge e temporali

Bisogna innanzitutto ricordare che quasi tutta Italia è entrata in pieno autunno con la neve cadute a quote molto basse per la stagione sulle Alpi come nel caso di Tarvisio ad appena 750 metri sul livello del mare. Merito dell'aria fredda richiamata dal vortice che ha colpito duramente il Centro-Nord con nuove situazioni di criticità laddove i fenomeni sono stati più forti e insistenti. Dopo una breve pausa lunedì 7 ottobre arriverà una nuova perturbazione con le prime piogge soprattutto sul Nord-Ovest ma sarà soprattutto martedì 8 la giornata peggiore con possibili nubifragi e temporali sulle regioni settentrionali e in Toscana.

" Il maltempo più severo lo registreremo tuttavia nel corso del pomeriggio, quando forti e abbondanti piogge colpiranno gran parte del Nord e del Centro: sotto osservazione saranno la Liguria centro-orientale, la Lombardia, il Triveneto (specie aree montuose ed alte pianure) e la Toscana", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Su queste aree ci saranno i maggiori accumuli piovosi che porteranno in alto i rischi idrogeologici del territorio.

Ecco il "colpo di scena"

Dalla seconda parte della prossima settimana le perturbazioni potrebbero tornare a scorrere a latitudini più elevate a causa della spinta di un anticiclone africano " che aprirà la strada a scenari ben diversi da quelli vissuti nelle ultime settimane, quanto meno per il Centro-Sud dove, se tutto verrà confermato, vivremo alcuni giorni caratterizzati dal bel tempo e da temperature in deciso aumento" . In questo modo le condizioni meteo vireranno nuovamente verso un clima stabile, soleggiato e temperature che di giorno saranno nuovamente al di sopra delle medie del periodo. Situazione diversa al Nord dove " questo scenario di stabilità atmosferica potrebbe non affermarsi " e " il flusso instabile atlantico manterrà verosimilmente condizioni di tempo incerto" .

Insomma, probabilmente sarà nuovamente un'Italia

divisa idealmente in due con il Centro-Sud a fare ancora i conti con una potenziale Ottobrata in piena regola ma vista la distanza temporale sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.