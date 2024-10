Venti a 100 chilometri orari e prima neve: ecco dove colpisce il maltempo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia è stretta nella morsa di un vortice ciclonico autunnale ben strutturato a tutte le quote atmosferiche: nelle ultime ore si sono avute forti piogge, temporali e locali nubifragi ma adesso gli elementi salienti saranno i forti venti da Nord con conseguente abbassamento termico e la neve che si spingerà a quote molto basse per essere soltanto nella prima decade del mese di ottobre.

Venti a 100 Km/h e mareggiate

Un rinforzo della ventilazione si era già avuto ieri ma sarà soprattutto quest'oggi che " il transito di un ciclone sul bacino del Mediterraneo attiverà forti venti di Maestrale sulle coste nord-occidentali della Sardegna, con violente raffiche fino a quasi 100 km/h", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Sulle regioni del medio e alto versante adriatico, invece, sarà protagonista la Bora mentre in Liguria ecco la Tramontana: logica conseguenza un importante calo termico. I mari saranno molto mossi se non agitati con mareggiate sulle coste più esposte del medio e basso Tirreno: situazione simile nel fine settimana con venti ancora moderati su gran parte delle nostre regioni e un clima molto fresco.

Neve a bassa quota

Il calo termico sta riportando la neve su Alpi e Appennini: l'effetto delle correnti settentrionali si farà sentire ancor di più nelle prossime ore con nevicate specialmente sul comparto centro-orientale alpino. Le webcam che si trovano in rete mostrano già la dama bianca sullo Stelvio ma saranno numerose le località che a fine giornata saranno ammantate di bianco come in Trentino Alto-Adige dove i primi accumuli si avranno, localmente, a partire dai 1.100 metri. Nevicherà anche sugli Appennini ma a quote più elevate e comprese tra 1.600-1.700 di quello emiliano fino ai 2.100 metri di quello Centrale.

Sulle zone costiere e pianeggianti, invece, sarà un altro venerdì di maltempo con piogge e acquazzoni molto forti e abbondanti specialmente sulla Romagna e sulle regioni centrali, andrà meglio soltanto al Sud e sulla Sicilia dove si avvertirà il calo termico ma i fenomeni saranno scarsi o del tutto assenti.

La tendenza successiva

Le condizioni meteo miglioreranno nel corso del fine settimana: sabato 5 le ultime piogge bagneranno le regioni centrali e adriatiche, schiarite sempre più ampie a ovest e sulle zone tirreniche; domenica 6 ecco che il soleggiamento la farà da padrone anche se dal tardo pomeriggio un nuovo peggioramento sul Golfo ligure darà origine a nubi e qualche pioggia tra Liguria e Toscana.

Un nuovo e importante peggioramento lo vivremo la prossima settimana specialmente martedì 8 ottobre con fenomeni forti e continui al Centro-Nord a causa di una nuova perturbazione ma per i dettagli sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.