Meteo, il gelo dall'Artico lascerà spazio a una sorpresa

Ancora tre giorni di pieno inverno ma poi si volterà nuovamente pagina: una intensa discesa d'aria gelida dalla Russia con target i Balcani interesserà anche il nostro Paese con un ulteriore calo termico e gelo notturno su gran parte del Centro-Nord fino al week-end ma già da domenica aria più mite occidentale "eroderà" il freddo con un cambiamento meteo ancora più palese a partire dalla prossima settimana.

Dove farà più freddo

Se durante le ore centrali della giornata sarà difficile superare i 4-5°C al Nord, sarà di notte che il gelo si farà sentire complici anche il cielo sereno e l'assenza di vento che favoriscono il deposito del freddo nei bassi strati. " Nelle prossime 48 ore raggiungeremo il picco del freddo, soprattutto al mattino con minime di -5°C in Pianura Padana e anche nei fondovalle del Centro ", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. "I l passaggio sui Balcani della bordata artica russa causerà un calo termico su tutto il versante adriatico, più accentuato al mattino del sabato", sottolinea l'esperto.

Situazione meteorologica diversa al Sud e sulle Isole maggiori dove insiste un vortice ciclonico responsabile del maltempo delle ultime ore e che provocherà ulteriori fenomeni nella giornata odierna ma già da sabato è previsto un netto miglioramento anche se le temperature rimarranno ovunque fredde. Attenzione alle gelate notturne e al primo mattino sulle regioni settentrionali e sulle zone interne del Centro. Nonostante i valori termici non sono previste nevicate in pianura al Nord perché mancherà il "carburante", ossia le nubi, a causa della protezione data da un promontorio di alta pressione.

Quando cambia il meteo

Sarà da domenica 14 gennaio che la situazione atmosferica inizierà a cambiare in maniera quasi radicale con l'aria più mite che spinge da ovest e da sud e in grado di provocare un aumento delle nubi sul Levante Ligure e sulle aree tirreniche con qualche debole pioggia. " Le temperature resteranno ancora fredde al Nord e sulle adriatiche, ma con l’inizio della nuova settimana il cambiamento si completerà con un aumento termico generale e, addirittura, con il ritorno di temperature decisamente sopra la media del periodo: un brusco stop all’Inverno", spiega Sanò.

Per fare alcuni esempi, a Milano la temperatura salirà sopra lo zero anche di notte (circa 3-4°C di minima) per sfiorare i 10°C durante le ore diurne mentre in città come Roma e Napoli si toccheranno tranquillamente i 15-17°C. Farà ancora più caldo in Sardegna e Sicilia con temperature massime fino a 19°C e 20°C a Cagliari e Palermo.