Meteo, dall’anticiclone Nerone alla "rottura" dell’estate: cosa accadrà nel weekend

Nessuna tregua dall'anticiclone africano: il caldo continua a essere opprimente al Centro-Nord dove i tassi dell'umidità sono molto elevati, lo zero termico è schizzato oltre i cinquemila metri di quota facendo segnare nuovi record. Anche se ci si avvicina, sempre di più, a un deciso cambiamento meteo a partire da domenica, 27 agosto.

Nuova fiammata africana

Ancora un po' di pazienza, e sofferenza, quindi: per almeno altri cinque giorni non cambierà nulla, ma anzi, Nerone provocherà un nuovo rialzo delle temperature in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna dove di giorno si toccheranno punte fino a 38-39°C in Valpadana e 40-42°C sulle zone interne sarde. La notizia principale, però, sono le temperature ad alta quota, mai così alte in questo periodo dell'anno. " In pratica tutta la colonna troposferica, schiacciata dalla potenza dell’anticiclone Nerone, presenta valori di 10 gradi superiori alle medie del periodo: pensate che lo zero termico, il livello minimo delle temperature sotto lo zero, dovrebbe essere a 3500 metri in questo periodo dell’anno sulle Alpi: abbiamo una quota di 1800 metri superiore", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

Il "blocco" atmosferico

Come più volte accaduto in passato, il nostro Paese sta sperimentando una fase di "blocco" in cui la potenza dell'alta pressione non consente nessun passaggio instabile con le condizioni che rimangono stabili e soleggiate. Soltanto l'estremo Sud e la Sicilia si trovano ai margini dal "cuore" caldo di Nerone con un clima più sopportabile e locali condizioni temporalesche durante le ore pomeridiane. La situazione rimarrà immutata e senza scossoni almeno fino al 25-26 agosto con una fase anomala a causa delle temperature così elevate di cui abbiamo appena parlato.

La "rottura" dell'estate

Come detto, però, una luce in fondo al tunnel c'è: l'esperto la considera una " pesante rottura dell'Estate " a causa di un forte ciclone, presente sul Nord Atlantico che domenica riuscirebbe a inviare un fronte temporalesco verso sud con un deciso cambiamento meteo a cominciare da ovest al Nord e successivamente al Centro. " Potrebbe delinearsi addirittura l’arrivo del ciclone Poppea in approfondimento sul Golfo di Genova", ha aggiunto Sanò. I contrasti termici sarebbero enormi con temporali e grandinate anche di forte intensità al Centro-Nord. " Vista l'imprevedibilità di questa 'trottola instabile' è possibile che nei prossimi giorni la previsione della sua direzione possa mutare e che i temporali possano interessare anche zone diverse o più ampi", ha concluso l'esperto.