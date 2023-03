Scordate il caldo (per ora): arrivano piogge e nevicate. Ecco dove

Dopo alcuni giorni con un anticipo di primavera ovunque e punte massime fino a 26°C in Sicilia ma valori di 23-24°C raggiunti sulla Valpadana e al Centro, adesso cambia tutto: l'Italia è già alla prese con una perturbazione atlantica che si intensificherà nelle prossime ore ma ha già provocato un netto cambiamento meteo con piogge e nevicate concentrate sul Triveneto e su alcune zone tirreniche centro-settentrionali.

Arriva il maltempo

Per due giorni tutta la penisola, chi prima chi dopo, farà i conti con piogge, acquazzoni e nevicate sui monti. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per sette Regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Dopo alcune piogge benefiche che hanno bagnato il Nord-Ovest nelle ultime ore, i fenomeni oggi sono attesi su gran parte del Centro-Nord con le aree più colpite che rimangono le tirreniche, le zone interne del Centro ma anche Friuli e Trentino. " Oggi avremo il maltempo più intenso, con diffuse nevicate dalle Alpi lombarde verso le Dolomiti e l’arco alpino orientale in generale; sono previsti anche 30 cm di neve fresca oltre i 1200/1400 metri, una boccata di ossigeno contro la siccità", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Dal pomeriggio di oggi piogge e nevicate si concentreranno su Triveneto e Centro con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico: attenzione al vento che soffierà forte sulla Sardegna e sulle zone esposte a Maestrale e venti occidentali con possibili mareggiate sulle medesime zone.

Domani il vortice ciclonico si sarà spostato al Sud dove si avranno acquazzoni, temporali e un netto calo delle temperature, anche 10°C rispetto ai valori odierni e delle ultime ore: il Maestrale soffierà con punte fino a 70-80 chilometri orari, di conseguenza i mari saranno agitati. Viceversa, sulle regioni settentrionali si avrà già un meteo in miglioramento ma con un clima molto più fresco e qualche pioggia ancora possibile sulla Romagna.

Cosa accadrà dopo

" Dalla Primavera all’Inverno e ritorno: sembra infatti che il fronte atlantico stia accelerando in queste ore e si sposterà prima del previsto verso la Grecia ed il Mediterraneo orientale. In altre parole, da giovedì il tempo potrebbe tornare soleggiato e via via più mite su tutta l’Italia ", ha spiegato Lorenzo Tedici. Vivremo un clima tipico di marzo "pazzerello" con eccessi da un lato e dall'altro: dal caldo fuori stagione a un brusco calo termico, fenomeni intensi e tanta neve su Alpi e Appennini. Nei prossimi giorni, poi, l'alta pressione continuerà a insistere almeno fino a sabato ma domenica potrebbe arrivare un nuovo vortice ciclonico da ovest: la "prognosi" sarà sciolta dai prossimi aggiornamenti dei modelli matematici.