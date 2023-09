Meteo, estate a ottobre con l’anticiclone Apollo: punte di 33°C, ecco dove

Ultimissime incertezze meteo all'estremo Sud ma sul resto d'Italia è già tornato il sole ma soprattutto l'estate: l'anticiclone africano Apollo si farà via via sempre più forte regalando nuovi scampoli d'estate anche ai primi giorni di ottobre con temperature massime superiori ai 30°C come fossimo in pieno agosto.

Le città più calde

Come detto, l'escalation avverrà gradualmente toccando il suo picco tra domenica 1 ottobre e lunedì 2 quando in alcune città italiane potrebbero toccarsi valori davvero inusuali per il periodo. Al momento, sarà l'Emilia-Romagna la regione più calda con 33°C a Forlì, subito dietro ecco Bologna con 32°C: stessa massima anche per la città di Firenze mentre si fermeranno a 31°C capoluoghi come Ferrara, Terni, Taranto, Benevento e Oristano. La massima diurna sarà di 30°C a Roma così come in molte aree della Val Padana.

"Espansione eccezionale"

Questa volta l'anticiclone africano ha deciso di fare le cose in grande stile: non occuperà soltanto il bacino del Mediterrenao interessando, come spesso capita, l'Europa meridionale ma ci sarà " un'espansione eccezionale di Apollo dal Marocco fino alla Russia, con la protezione totale del Centro-Nord italiano; al Sud invece si ripercorre, solo in linea di massima, la drammatica storia greca-libica di tre settimane fa con un ciclone sul Mar Ionio", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it.

Nel dettaglio, tra oggi e venerdì il caldo non sarà ancora così forte anche se le temperature massime aumenteranno gradualmente al Sud e sulla Sicilia mentre al Centro-Nord si raggiungeranno 28-29°C. " Durante il weekend ci sarà un cambiamento: avremo sempre tutto sole, ma le temperature aumenteranno in modo più sensibile, ancora di più!", ha detto l'esperto. Il picco di calore si toccherà sulle aree occidentali e in Sardegna: sarà estate anche a ottobre con l'alta pressione Apollo. Importante, però, ricordare che trattandosi di un mese ormai autunnale con le ore di luce inferiori a quelle notturne, ecco che sulle aree interne del Paese le minime saranno molto basse con valori anche di 12-13°C. Questo significa un'importante escursione termica tra giorno e notte anche dell'ordine di 18°C.

La tendenza a medio termine

Per il momento, non si vede nessun cambiamento meteo all'orizzonte: l'alta pressione potrebbe durare indisturbata almeno fino al 7-8 ottobre, in pratica altri 10 giorni a partire da oggi. Soltanto successivamente le temperature massime potrebbero iniziare a perdere qualche grado a causa di infiltrazioni fresche e umide atlantiche: sono soltanto ipotesi, sarà necessario attendere nuovi aggiornamenti.