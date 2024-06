Meteo, in arrivo la "goccia fredda": cosa succederà in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo ormai in piena estate ma più di mezza Italia non se n'è ancora accorta: dalle ultime ore un'area di maltempo ha preso il posto dell'anticiclone africano con tante nubi, piogge, acquazzoni e temporali oltre a un netto calo termico rispetto ai giorni scorsi. Le condizioni meteorologiche vedranno una "goccia fredda" ancora in azione sul nostro Paese con fenomeni anche nelle prossime ore.

Di cosa si tratta

Come mostrano le immagini del satellite, tutto il sistema nuvoloso gira in senso antiorario attorno a un minimo di bassa pressione sull'alto Tirreno causato da aria fredda e instabile in quota che si è catapultata sui nostri mari direttamente dal Nord Europa dove scorrono, anche in piena estate, correnti più fredde che hanno incontrato il calore delle latitudini mediterranee più basse. In questi casi ecco la possibile evoluzione in " goccia fredda, ovvero in un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea. Insomma, una zona di atmosfera dove fa molto più freddo rispetto a tutte le aree circostanti. Questo nucleo, sospinto da correnti instabili, tende a seguire traiettorie non sempre prevedibili e non di rado assume direzione retrograda (da est a ovest)", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

Dove pioverà di più

Per queste ragioni, a essere bersagliate da nuove piogge lunedì 24 giugno saranno soprattutto Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Non saranno risparmiate neanche le regioni centrali con Toscana, Marche e Umbria in pole position per ricevere i quantitativi maggiori. Alcuni acquazzoni bagneranno pure la Sardegna. Attenzione anche a domani, martedì 25, con nuovi temporali potenzialmente intensi e accompagnati da grandinate più o meno sulle stesse aree. Un miglioramento si aspetta soltanto a partire da mercoledì con nuovi temporali ma relegati soprattutto al Nord e sulle zone adriatiche.

Cosa accadrà alle temperature

Farà indubbiamente fresco, per il periodo, al Centro-Nord specialemente sulle zone colpite dai fenomeni: sulle regioni centro-settentrionali la diminuzione, già iniziata dal fine settimana, sarà anche maggiore di 10°C rispetto ai giorni precedenti. Diminuzioni in arrivo anche al Sud e sulla Sicilia dopo la canicola africana dell'anticiclone Scipione.

La tendenza successiva

Dalla seconda parte di questa settimana, l'ultima del mese di giugno, l'alta pressione " non sembrerebbe così granitica: non è del tutto esclusa infatti la possibilità di break temporaleschi nel corso del successivo fine settimana, confermando un trend che si porta avanti ormai da diverso tempo, fatto di periodi molto caldi e stabili alternati a veloci - ma incisive - pause temporalesche", sottolinea

l'esperto. Insomma, un trend certamente diverso rispetto agli anni passati quantomeno per il Centro- Nord che potrebbe continuare più o meno inalterato anche con l'esordio del mese di luglio.