Meteo, arriva già l'estate? Occhio all'impennata termica

Il meteo cambia ancora: se fino a venerdì sul nostro Paese e sul Mediterraneo avremo una prevalenza di correnti occidentali miti e temperate che provocheranno qualche debole pioggia soprattutto sui versanti tirrenici, qualcosa di grosso bolle in pentola e arriverà dal Nord Africa che scalda già i "motori" in vista della bella stagione. L'anticiclone africano invaderà gradualmente l'Italia provocando un netto aumento termico che toccherà il suo apice domenica con punte quasi estive fino a 25°C.

Dove farà più caldo

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che avremo una vera e propria impennata termica con valori molto più vicini al mese di maggio: le temperature saranno superiori alle medie di questo periodo anche di 7-8 gradi. La colpa sarà di " una massa d'aria calda di matrice subtropicale", ha spiegato l'esperto Mattia Gussoni, sottolineando che gli aumenti interesseranno quasi tutta l'Europa centro-meridionale che sulle mappe meteo si è colorata di rosso, indice degli aumenti previsti e dei valori oltre alle medie. Nel caso specifico, sarà soprattutto domenica che i venti da Scirocco faranno lievitare le temperature massime che supereranno i 20-22°C su gran parte d'Italia con punte fino a 24-25°C " nelle vallate alpine, sulle pianure del Nord, del versante tirrenico del Centro e sulla Sicilia sud-orientale", aggiunge l'esperto. Su queste zone si potrà andare in giro tranquillamente in maniche corte.

Insomma, la primavera farà la voce grossa facendoci "assaggiare" il primo vero caldo stagionale: il sole più alto nel cielo e la maggiore durata del giorno sono ingredienti fondamentali che aiutano il maggior riscaldamento dei bassi strati dell'atmosfera. L'impennata termica si avrà anche sulle nostre montagne con 10-12 gradi previsti alla quota di 1.500 metri.

Cosa accadrà a metà mese

L'anticipo estivo che vivremo tra pochi giorni non dovrà trarre in inganno: il caldo fuori stagione non dovrebbe durare a lungo e, anzi, secondo le ultime proiezioni del centri di calcolo meteorologici mondiali la seconda parte del mese di marzo potrebbe essere molto più movimentata e fresca se verranno confermate le proiezioni che prendono in considerazione una tempesta equinoziale che si verifica quando discese di aria fredda dal Nord Europa vanno a interagire con l'aria calda presente sul Mediterraneo. Il mix sarebbe "esplosivo" con marcato maltempo, temporali e grandinate su gran parte del Paese. Come sempre diciamo in questi casi, è una tendenza ma non una previsione: saranno necessari i prossimi giorni per essere certi della direzione che vorrà intraprendere l'atmosfera.