Preparatevi a una settimana di maltempo: ecco quando finirà

Sembra tutto fuorché primavera inoltrata: la seconda settimana di maggio si è aperta all'insegna di cieli coperti e piogge sparse specialmente al Centro-Sud con temperature che alle 14 di oggi non superavano i 16-18°C in numerose città, in pratica anche dieci gradi in meno rispetto a 24 ore prima. Secondo gli esperti quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna del maltempo a più riprese che investirà praticamente tutta Italia.

Il meteo di martedì e mercoledì

Come mostrano le immagini del satellite, il nostro territorio è ricoperto di nubi da nord a sud con i fenomeni più intensi al Centro e sulla Sicilia dove a fine giornata potranno accumularsi fino a 40 a mm: altrove nubi medio-alte con fenomeni più scarsi ma siamo soltanto all'inizio. In settimana dovrebbero formarsi due vortici ciclonici a iniziare da mercoledì mentre domani avremo un temporaneo miglioramento con piogge soltanto all'estremo Sud. Il 10 maggio una saccatura in arrivo dal Nord Europa sarà colpo di aria gelida responsabile di un calo termico ma soprattutto forte maltempo su gran parte del Paese con temporali e grandinate: gli esperti de Ilmeteo.it prevedono punte di 70 mm sull'Abruzzo, quantitativi fino a 50 mm in generale al Centro-Nord. Pioverà anche al Sud e sulla Sicilia ma con quantitativi minori.

Il meteo di giovedì e venerdì

Nei giorni successivi l'atmosfera rimarrà instabile con un altro vortice ciclonico che provocherà maltempo che dall'alto Tirreno ruoterà intorno alle regioni centrali. " Pare che pure la seconda parte della settimana possa risultare compromessa dalla piogge, a causa di un secondo ciclone carico d'aria fresca ed instabile in discesa dal Nord Europa in grado di provocare nuovi violenti temporali", spiega il direttore del quotidiana meteo, Antonio Sanò. Massima attenzione soprattutto all'Emilia-Romagna recentemente colpita da un'alluvione perché nei prossimi giorni riceverà altri importanti quantitativi piovosi.

La tendenza per il fine settimana

In merito alla distribuzione dei fenomeni nella fase successiva e finale di questa settimana, però, è necessario attendere nuovi aggiornamenti vista la distanza dall'evento. Quel che è sicuro è che l'alta pressione africana rimarrà lontana dal nostro Paese per un po', le temperature saranno spesso e volentieri inferiori alle medie del periodo e le piogge, gli acquazzoni e i temporali si alterneranno a pause asciutte. " Una cosa comunque è certa: prepariamoci ad una fase piuttosto capricciosa, a tratti anche perturbata, fase che potrebbe accompagnarci quanto meno fino all'inizio della terza decade di Maggio", concludono gli esperti.