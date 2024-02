Meteo, dopo il maltempo arriva l’anticiclone di San Valentino

È stato un week-end di intenso maltempo da nord a sud a causa del ciclone Pulcinella che ha condizionato in maniera marcata il meteo con venti molto forti ma soprattutto intense nevicate sulle Alpi (accumuli anche superiori al metro) e tanta pioggia come non se ne vedeva da parecchie settinane. A parte una residua instabilità su Nord-Est e al Centro-Sud nella giornata odierna, da ovest si farà strada quello che gli esperti hanno già ribattezzato con il nome di anticiclone di San Valentino.

Cosa accadrà in settimana

Sarà dalla giornata di domani, martedì 13 febbraio, che una nuova area di alta pressione di origine africana garantirà una maggiore stabilità atmosferica su tutta Italia. " Si annunciano giornate soleggiate sia mercoledì (san Valentino) sia giovedì. Da venerdì invece la pressione tornerà a diminuire provocando maggiori annuvolamenti ", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Sarà proprio mercoledì 14 febbraio che il sole splenderà generoso su tutte le nostre regioni con un aumento termico " come se fossimo in primavera ", sottolineano gli esperti.

I valori previsti

La rimonta dell'anticiclone avrà caratteristiche sub-tropicali e, come accennato, le temperature torneranno ad aumentare durante il giorno portandosi su valori superiori alle medie della seconda decade di febbraio. È così che massime superiori ai 14-15°C si registreranno al Centro-Nord con punte fino a 20°C sulle Isole Maggiori. " Le grandi città italiane,come Milano, Roma, ma anche Firenze, Bologna e Torino si preparano a vivere giornate con picchi termici i 15-17°C", ha aggiunto Sanò con un clima che rimarrà molto mite anche nei giorni seguenti. Soltando durante le ore notturne ci ricorderemo di essere in pieno inverno perché, con l'escursione termica dovuta ai cieli sereni e all'assenza di nubi, la colonnina di mercurio si porterà intorno agli zero gradi sulle aree di pianura del Nord. " Tuttavia, una cosa pare ormai certa; anche per gran parte della nuova settimana, nonostante il calendario indichi che siamo ancora in inverno, il grande assente sarà il freddo".

La tendenza successiva

I modelli matematici sono ancora incerti sull'evoluzione meteo successiva al bel tempo dei prossimi giorni: se è vero che mancherà il vero freddo, già nel prossimo fine settimana un'altra perturbazione potrebbe scacciare via l'anticiclone con nuove nubi, piogge e nevicate in montagna in un contesto più autunnale che invernale. A essere più colpite risulterebbero, stavolta, le regioni centro-meridionali ma viste le incertezze sarà bene seguire i prossimi aggiornamenti. Per le eventuali "manovre invernali" bisognerà in ogni caso aspettare la parte conclusiva del mese di febbraio.