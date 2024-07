Meteo, dopo la pausa ritorna Caronte con il caldo africano. Le previsioni

Ascolta ora 00:00 00:00

La pausa dal caldo eccessivo sembra avere le ore contante. Stando alle previsioni di molti meteorologi, infatti, già nel fine settimana assisteremo al grande ritorno dell'anticiclone africano soprannominato Caronte, con temperature sopra la media e, soprattutto, tanta afa.

Stop alla tregua

In questi giorni abbiamo avuto giorni estivi, ma non torridi, con un'alta pressione assolutamente sopportabile. Nelle prossime ore si svilupperanno dei temporali sulle Alpi e in alcune località appenniniche, mentre sul resto dello Stivale prevarra la stabilità, con un clima caldo ma non eccessivo. La pausa dalle torride giornate della metà di luglio dovrebbe proseguire fino alla giornata di venerdì 26, con un abbassamento delle temperature anche nel sud Italia. Si tratterà, però, di una tregua molto limitata.

Gli esperti sono concordi nell'affermare che durante il weekend, l'anticiclone delle Azzorre cederà nuovamente il passo all'anticiclone Africano, che pare essere già in rimonta. I valori termici, pertanto, sono dati in drastico aumento, e dall'estate tollerabile che stiamo vivendo adesso la situazione si farà meno gestibile. I meteorologi si aspettano un innalzamento delle temperature già da inizio settimana prossima, con i termometri pronti a schizzare a 39-40°C nel Meridione, ma anche nel centro Italia, come a Roma, Termi e Firenze. Torneranno anche le notti tropicali, con temperature intorno ai 26°C a Messina, Palermo e Rimini, mentre ad Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Lodi, Massa, Milano, Monza, Pavia, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria e Savona si toccheranno i 25°C notturni.

Qualche temporale, con brevi momenti di frescura, potrebbe colpire di nuovo a Nord, ma nel Centro-Sud dominerà Caronte, con temperature elevate e, soprattutto, tanta afa, che acuirà la sensazione di disagio.

Quando ne usciremo

Gli esperti prevedono una nuova, lunga, ondata di caldo. Si parla di parecchi giorni.

A partire da sabato 27 luglio l'anticiclone si posizionerà sulla nostra Penisola e il caldo riguarderà praticamente tutti. Si prevedono almeno dieci giorni di caldo intenso, forse anche di più.

Il team di Mario Giuliacci fa sapere che fino alle date del 2-3 agosto non si intravedono cambiamenti di sorta.