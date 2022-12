Meteo pazzo: neve al Nord, caldo al Sud. Cosa sta per succedere

L'Italia sta per vivere una doppia anomalia: caldo fuori stagione al Sud e un'enorme differenza termica con le regioni settentrionali dove nelle prossime ore nevicherà fino in pianura: sarà questo il meteo di una giornata sicuramente particolare come quella di giovedì 15 dicembre quando, a 10 giorni dal Natale, le massime toccheranno punte fino a 27°C in Sicilia mentre la neve tornerà a cadere anche sulle città piemontesi.

Italia divisa in tre

Chi prenderà un volo da Catania a Torino (e viceversa) dovrà passare dalle maniche corte a sciappa, cappotto e guanti: la differenza termica tra le due città sarà quasi di 30 gradi, un'enormità. " È previsto un caldo eccezionale per Dicembre, con 27°C in Sicilia e punte di 22/24°C in Calabria e Sardegna", ha affermato a Ilmeteo.it l'esperto Andrea Garbinato, che ha spiegato come dalla quasi estate del Sud si passerà alle piogge intense del Centro-Nord in un contesto autunnale e con le nevicate di questo pomeriggio in pianura sul Nord-Ovest dove sarà pieno inverno. " Qualche fiocco che potrebbe invadere anche la Bassa Lombardia ", ha aggiunto. Il nostro Paese, così, quest'oggi rispetterà lo schema classico della latitudine: Nord al freddo, Centro in una via di mezzo, al Sud mitezza eccezionale.

Dove cadrà la neve

Dal pomeriggio, quindi, i fiocchi bianchi potranno cadere a Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Pavia e Varese, misti a pioggia a Milano dove potrebbero diventare più intensi in serata ma non sono previsti accumuli. Chi si metterà in strada in Piemonte ma anche in Liguria dovrà fare attenzione alla formazione del ghiaccio. Perché l'Italia vivrà almeno 24 ore così particolari? Le cause sono da ricercare nel "cuscinetto freddo" padano e la circolazione fredda che interessa da ormai molti giorni l'Europa settentrionale e centrale con temperature gelide che hanno fatto cadere la neve a Londra paralizzando gli aeroporti, i -12°C di Glasgow e i -10 °C di Berlino per fare gli esempi più eclatanti. Viceversa, aria molto mite richiamata dal maltempo al Centro-Nord favorirà questi aumenti termici decisamente fuori stagione e di gran lunga superiori alle medie del periodo.

Il meteo del week end

Già venerdì, però, le condizioni atmosferiche inizieranno a migliorare sul Nord-ovest con assenza di fenomeni e lievi aumenti termici durante le ore centrali della giornata, nevicherà a bassa quota invece sul Nord-est e pioverà ancora tanto sulle regioni centrali fino alla Campania con acquazzoni anche intensi e locali temporali. Ancora mite, forse è bene dire caldo, al Sud con massime tra 23 e 25 gradi in Calabria e Sicilia. Il fine settimana vedrà un generale miglioramento con il ritorno del sole al Centro-Nord e un deciso aumento termico: anche in Valpadana le massime torneranno a due cifre con 10-11°C su Milano e Torino. Tanto sole soprattutto domenica con il Sud che vedrà un ridimensionamento delle temperature ancora molto alte ma su valori che non dovrebbero superare i 18-20 gradi.

A seguire alta pressione

La settimana che ci porterà alla domenica di Natale si aprirà con bel tempo quasi ovunque grazie alla rimonta dell'anticiclone africano che farà vivere alcuni giorni stabili e con un aumento delle temperature: siamo in inverno, non mancheranno le nebbie al Nord e il freddo notturno a causa dell'inversione termica con minime anche sotto lo zero. Quanto accadrà in seguito sarà oggetto di verifica da parte dei modelli matematici nei prossimi giorni: il freddo è dietro l'angolo, basterà poco per farlo tornare anche in Italia.