Meteo in peggioramento: la prossima settimana un anticipo dell'autunno

Ascolta ora 00:00 00:00

La lunga e afosa estate di quest'anno sembra abbia le ore contate. Il Centro meteo italiano ha disegnato un nuovo scenario per i prossimi giorni, quando un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale, in graduale cedimento, causerà un'instabilità sull'intera penisola. Per le prossime ore sono previsti forti acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud. In settimana, una vasta saccatura depressionaria si muoverà sull'Europa occidentale portando tra giovedì e venerdì una fase di maltempo anche sull'Italia, con precipitazioni diffuse e a tratti anche intense soprattutto al Nord e sui settori tirrenici. Nel fine settimana si registrerà un parziale miglioramento del tempo, accompagnato da un aumento termico, ma la prossima settimana potrebbe vedere fasi di maltempo autunnale con temperature in calo ovunque.

Previsioni meteo per la settimana

Oggi, al mattino, cieli sereni o poco nuvolosi in gran parte d'Italia, con isolati piovaschi sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Residue piogge si registreranno anche in Umbria. Mercoledì 4 settembre, al Nord, molte nubi con piogge e temporali su gran parte del territorio di Piemonte e Lombardia, localmente anche di forte intensità; condizioni instabili sulle altre aree montuose con rovesci e temporali sparsi attesi nelle ore diurne e in sconfinamento dal pomeriggio anche verso le zone pianeggianti. Dalla sera attesa una attenuazione dei fenomeni eccezion fatta per le regioni occidentali, settore lombardo e veneto orientale.

Deboli rovesci in Sardegna

Al Centro e in Sardegna, nella notte possibili temporali lungo le coste orientali dell'isola, in successivo veloce esaurimento. Nubi poi che aumenteranno nel corso della mattinata con deboli rovesci sparsi e locali temporali, più concentrati tra tardo mattino e pomeriggio a ridosso dell'appennino e relative aree adiacenti, ma anche nelle zone interne dell'isola; il tempo migliorerà comunque dalla sera sulle regioni peninsulari con ampie schiarite, mentre un nuovo peggioramento interesserà la Sardegna centrosettentrionale.

Temporali in Sicilia e in Calabria

Al Sud e in particolare in Sicilia e in Calabra ci saranno frequenti rovesci e temporali attesi fino al tardo pomeriggio, in successivo assorbimento con ampi rasserenamenti serali; annuvolamenti a evoluzione diurna sulle restanti zone con deboli rovesci sparsi e qualche isolato temporale, in generale miglioramento verso sera con estese aperture.

Temperature in calo

Temperature minime in calo sulle coste orientali sarde, nel nord delle Marche, basso Lazio e al sud peninsulare; in rialzo su Valle d'Aosta e Alpi piemontesi; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in rialzo su basso Lazio entroterra di Campania e Sicilia e sulla Basilicata; in diminuzione su basso Salento, coste ioniche calabresi, settori costieri di Molise e Puglia garganica, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e sulle altre zone pianeggianti e pedemontane settentrionali; stazionarie sul resto d'Italia. Venti deboli meridionali sulle estreme aree ioniche e variabili sul rimanente territorio. Mari: mosso lo Stretto di Sicilia, tendente da mosso a poco mosso dalla sera; da poco mossi a localmente mossi mar e canale di Sardegna, basso Tirreno a ovest, e Ionio sudorientale, quasi calmo l'Adriatico e poco mossi i restanti bacini.

Peggioramento al Nord

Giovedì 5 settembre tempo in marcato peggioramento al Nord, in Toscana, Lazio e Campania con precipitazioni intense e abbondanti, prevalentemente temporalesche; piogge e locali temporali anche sul resto del territorio con miglioramento atteso a fine giornata sulle due isole maggiori. Venerdì 6 settembre graduale miglioramento anche su Emilia Romagna e al Centro-Sud, mentre condizioni instabili continueranno da interessare il resto del Nord, ancora con fenomeni diffusi attesi su Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Fine settimana con il maltempo

Sabato 7 settembre probabile nuovo impulso che interesserà il Nord-Ovest, l'Emilia Romagna e le regioni centrali, specie del versante tirrenico, dove le precipitazioni potrebbero

risultare particolarmente abbondanti. Sole alternato a lievi instabilità condizionate sul resto d'Italia. Giornata di domenica 8 settembre il meteo prevede condizioni di maltempo che dovrebbero interessare gran parte del Paese.