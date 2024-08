Meteo, fra poche ore torna il caldo: ecco quanto durerà la nuova "ondata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la pausa dal grande caldo avuta grazie al passaggio dell'aria fredda proveniente dal Nord Europa, ecco che l'Anticiclone africano sembra essere pronto a fare ritorno nella nostra Penisola. Non sarà, tuttavia, un ritorno troppo prorompente, dato che secondo gli esperti si arriveranno a toccare massimo 38°, e solo in determinate zone.

Torna il clima estivo

Dopo le burrasche e i temporali di questi giorni, una nuova ondata di caldo si prepara a raggiungere il nostro Paese. Nelle prossime ore l'anticiclone si affermerà sempre di più sull'Italia e sul mar Mediterraneo, portando di nuovo bel tempo e temperature in aumento. Mentre a Nord si intravedono già dei miglioramenti, presto sarà il momento anche per il Centro-Sud. Per la giornata di domani, giovedì 22 agosto, tornerà stabilità dal punto di vista meteorologico con un conseguente aumento dei valori termici. In Campania e sulla Sicilia si registreranno nuovamente 36/37°C. In Sardegna farà ancora più caldo, perché in certe aree dell'isola si prevedono fino a 38°. Meno opprimente la situazione nelle città centrali come Firenze e Roma, dove si toccheranno i 35°. Previsti invece 32/33°C a Milano.

Insomma, in generale si prevede una nuova fase di sole e tempo stabile. Alcuni rovesci sporadici sono attesi nella giornata di domenica 25 agosto, ma solo sulle Alpi. Anche sull'Appennino meridionale potrebbero verificarsi dei temporali di calore. La situazione non cambierà neppure lunedì 26 agosto, quando ad essere colpi da burrasche isolate saranno le Alpi orientali, e alcune zone della Sardegna.

I meteorologi, tuttavia, sembrano concordare sul fatto che questa ondata di caldo non sarà opprimente come la precedente. Un ruolo importante lo avrà l'afa, presente ma più contenuta.

Quanto durerà il caldo

Gli esperti non hanno ancora dato una data per la fine di questa nuova ondata di caldo ma, basandosi sui dati in loro possesso, hanno già fornito alcune informazioni, ovviamente da confermare.

In generale sembra prevalere l'ipotesi di un possibile peggioramento delle condizioni meteo già a partire dall'inizio della, con conseguente calo delle temperature. Ovviamente, però, è ancora presto per affermarlo con certezza.