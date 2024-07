Tornano le temperature "africane". Quanto dura l'anticiclone estivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una bella parentesi con il redivivo anticiclone delle Azzorre, le condizioni atmosferiche sul Mediterraneo sono nuovamente destinate a cambiare per il ritorno dell'anticiclone africano, sempre più caldo e afoso del "collega" azzorriano. Anche il Nord Italia, stavolta, sarà ben protetto a parte qualche temporale che si registrerà soltanto nel fine settimana. Inevitabilmente farà ovunque più caldo, sia di giorno che di notte ma è bene sottolineare che non si tratterà di un'ondata record ma di una normale fase estiva come più volte accaduto negli ultimi anni.

Il meteo del fine settimana

Sarà soprattutto a partire da domenica che l'anticiclone acquisterà via via caratteristiche sempre più subtropicali con un aumento della calura diurna e temperature massime che si porteranno al di sopra dei 30°C un po' su tutte le località del Centro-Sud. Rimarrà ancora parzialmetne scoperto il Nord che farà i conti con instabilità soprattutto durante le ore pomeridiane e qualche acquazzone o temporali specialmente su Alpi e Prealpi ma a macchia di leopardo anche sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto. Nelle aree settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi la colonnina di mercurio si avvicinerà molto facilmente ai 30°C.

I valori previsti

Sarà soprattutto la settimana prossima che il nuovo anticiclone africano sarà protagonista indiscusso da nord a sud del Paese. " I valori termici massimi saliranno oltre i 34°C al Centro-Sud: basti pensare che tra mercoledì e giovedì Roma e Firenze potrebbero raggiungere i 38°C, mentre sulle Isole Maggiori superare anche i 40°C (nelle zone interne)", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Al Nord Italia, invece, le temperature massime saranno mediamente comprese fra 32 e 35°C ma stavolta con alti tassi d'umidità che faranno percepure valor più elevati. Massima attenzione, quindi, a non esporsi troppo soprattutto durante le ore centrali della giornata facendo molta attenzione a bambini e anziani.

La durata dell'anticiclone

Queste temperature diurne si registreranno per gran parte della prossima settimana: durante la notte, invece, anche al Nord difficilmente si scenderà al di sotto dei 20-22°C. Ma quale potrebbe essere la sua durata? Ci sono buone notizie: già dal prossimo fine settimana " l'anticiclone potrebbe venire 'bucato' dall'arrivo di correnti d'aria fresche e instabili in discesa dal Nord Europa, che andrebbero poi ad interagire con le masse d'aria molto calde e umide trasportate sul bacino del Mediterraneo dall'anticiclone africano", sottolineano gli esperti meteo.

Sarà proprio in quest'area, però, che si potrebbero registrare i contrasti maggiori tra aria calda preesistente e quella fresca in arrivo con lo sviluppo di fenomeni di forte intensità.

Il calore e l'umidità che si accumulano nei bassi strati dell'atmosfera (energia potenziale) aumentano il rischio di eventi meteo estremi specie sulle regioni settentrionali come nubifragi e grandinate"

. Vista la distanza dagli eventi, però, non è possibile stilare una previsione dettagliata ma saranno necessari i prossimi aggiornamenti.