Preparatevi a un meteo "traballante": come sarà il Ponte del 25 aprile

Siamo ancora immersi pienamente in un clima invernale con il vortice gelido colmo di aria artica presente sull'Italia a dispensare tante piogge e nevicate a bassa quota e temperature ben al di sotto delle medie di fine aprile. Tra poche ore avrà inizio il lungo Ponte del 25 aprile con un meteo incerto e traballante da nord a sud: se è vero che la bassa pressione allontanerà lentamente la presa, durante il fine settimana vivremo un miglioramento ma non su tutte le regioni.

Cosa accadrà nelle prossime ore

" È confermata la presenza di un nocciolo freddo svedese su gran parte dell’Italia con maltempo di stampo invernale e neve a bassa quota per il periodo sulle Dolomiti e sugli Appennini", spiega Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. La giornata odierna, mercoledì 24 aprile, vedrà questo nocciolo freddo interessare il pieno il Centro-Sud con un calo termico anche di 10°C rispetto a ieri. Pioverà su Nord-Est, Centro e Meridione, alcune pause asciutte sul resto d'Italia. " La festa della Liberazione ci libererà dal freddo su tutta l’Italia", sottolinea l'esperto: giovedì 25 aprile con minime ancora pienamente invernali e comprese tra 3-5°C al Nord, più miti le massime che subiranno un primo aumento grazie al cambio di circolazione atmosferica. Anche domani ombrelli a portata di mano sulle zone alpine e prealpine ma anche sulle regioni centrali e in Campania, variabile ma asciutto altrove.

Il meteo per il Ponte

"Da venerdì l’Italia entrerà su un Ponte traballante: al Nord-Ovest inizierà una fase perturbata a causa di una perturbazione normanna, centrata sulla Normandia, mentre al Sud tornerà la primavera ", afferma Tedici. Il Centro Italia si troverà in una zona di confine con instabilità e precipitazioni anche per venerdì 26 aprile ma con una graduale ripresa termica su tutto il Paese. Si arriva velocemente al fine settimana: sabato 27 aprile ecco il meteo incerto soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia con molti acquazzoni e nuove nevicate sulle Alpi ma al di sopra dei 1.500 metri. Al Centro-Sud stavolta le condizioni saranno migliori con clima asciutto il generoso ritorno del sole. La giornata di domenica 28 aprile, invece, vedrà meteo incerto soltanto sul Nord-Ovest, ampiamente soleggiato altrove con valori massimi che torneranno over 20°C su gran parte delle regioni.

La fine del freddo

Come spiegato dall'esperto, il gran freddo finirà tra circa 24 ore dopo i valori record registrati negli ultimi giorni. " Anomalie climatiche di 12°C in meno nella terza decade di dprile non si registravano da almeno trent'anni su alcune zone del Piemonte e della Lombardia!". Dopo il lungo Ponte, la prossima settimana si aprirà con bel tempo ovunque ma attenzione a una possibile perturbazione in arrivo da ovest nella giornata di martedì 30 aprile: per i dettagli saranno necessari nuovi aggiornamenti.