È il momento di Minosse: l’anticiclone africano sull’Italia, dove farà più caldo

Il cambio di circolazione atmosferica si può facilmente osservare già dalle immagini del satellite: le nubi sull'Italia scarseggiano perché la cupola dell'anticiclone africano Minosse è in netta espansione dal Nord Africa. Inizia oggi, gradualmente, anche l'avanzata del caldo che toccherà il suo picco tra mercoledì e venerdì per poi vivere un possibile netto cambiamento meteorologico. Prima, però, dovremo fare i conti con 40°C all'ombra in alcune aree del nostro Paese.

Le mosse dell'anticiclone

" Nei prossimi giorni l’anticiclone africano Minosse conquisterà la quasi totalità dell’Italia facendo schizzare le temperature fin quasi 10°C sopra la media del periodo", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. " Di fatto, l’anticiclone Minosse spalancherà le porte all’estate 2024 con il suo carico di caldo e anche afa" . Oltre alle temperature elevate che praticamente ovunque supereranno i 30-32°C durante le ore diurne, sarà l'umidità che in alcune aree si farà sentire acuendo la sensazione di calore.

Le città più calde

Gli esperti spiegano che fino a martedì registrerermo ancora temperature "clementi" con massine fino a 30°C sulle regioni settentrionali, qualche grado in più al Centro-Sud ma specialmente su Sardegna, Puglia e Sicilia. Da mercoledì a venerdì ecco 72 ore con caldo intenso: "al Centro-Sud i valori massimi toccheranno punte di 39-40°C come a Roma, Napoli, Terni, Macerata, Firenze, al Nord anche a Forlì e Ferrara. Valori più alti (fino a 42°C) si registreranno invece sulle zone interne di Sardegna e Sicilia", spiega l'esperto.

Altri dati indicano 40°C anche in città come Benevento e Foggia, Matera e Potenza (a 800 metri) potranno registrare fino 38°C, Catania dovrebbe fermarsi a 37°C all'ombra così come Arezzo. Nonostante il bel tempo e la fine (per ora) dei temporali, il Nord Italia sarà sfiorato dalla bolla calda in risalita dal Nord Africa perché su Piemonte e Lombardia le massime non saliranno oltre i 29-31°C, valori più elevati sul Triveneto con picchi fino a 34-35°C.

La durata del caldo africano

" Per quanto riguarda la durata di questa esplosione africana sembrerebbe che già nel weekend del 22-23 giugno l’anticiclone possa iniziare a perdere di potenza con i primi temporali molto forti al Nord e un generale abbassamento delle temperature su tutte le regioni", sottolinea Sanò. Viene confermata, per adesso, una brusca rottura dal caldo africano causata da aria molto fresca in quota in arrivo dal Nord Europa che provocherebbe intensi fenomeni al Nord in successivo spostamento al Centro ma specialmente un netto calo termico anche al Sud e sulla Sicilia.

Vista l'incertezza dei modelli sulle modalità, per quanto riguarda questo aspetto saranno necessari i prossimi aggiornamenti: quel che più conta, però, è che l'anticlone africano sarà intenso ma breve.