Il caldo anomalo ha le ore contate: dove e quando tornano i temporali

È appena iniziato il mese di maggio ma sembra di essere in pieno giugno per le temperature massime: su gran parte d'Italia domina da alcuni giorni l'anticiclone africano con un picco di calore atteso proprio tra venerdì e sabato. Nella seconda parte del fine settimana in arrivo, però, alcune regioni sperimenteranno il ritorno a condizioni di maltempo con temporali anche intensi.

Sabato quasi estivo

Sarà proprio sabato 3 maggio che i valori diurni raggiungeranno valori ben al di sopra delle medie stagionali, basti pensare che lo zero termico schizzerà oltre quota tremila metri. A livello del suolo, invece, i 28-30°C saranno raggiunti dalle città della Pianura Padana, sulle aree interne del Centro mentre sulle Isole Maggiori si andrà anche oltre fino a 32-33°C sulle località lontane dal mare che non avranno il beneficio delle brezze marine (il mare è ancora molto fresco). " Si tratterà di una vera e propria ondata di caldo precoce, che farà percepire l’atmosfera di una piena estate, pur trovandoci ancora nei primi giorni di maggio", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it.

La svolta temporalesca

Il bel tempo, però, ha le ore contate: l'anticiclone africano già domenica 4 maggio inizierà a perdere il suo dominio incalzato da correnti d'aria molto fresche in arrivo dal Nord Europa. Il mix con l'aria calda preesistente sarà molto importante e darà luogo a temporali anche forti, con grandine, che colpiranno in un primo momento l'arco alpino occidentale e la Sardegna. " Con il passare delle ore, specialmente tra il pomeriggio e la sera, i fenomeni si estenderanno rapidamente verso le alte pianure del Nord, con forti rovesci e la possibilità di grandinate improvvise su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia", sottolinea Gussoni. Non saranno protetti nemmeno Liguria, Toscana e alto Lazio con fenomeni in arrivo così come le zone del basso Tirreno.

Il cedimento dell'anticiclone africano

" L'estate anticipata è destinata a cedere il passo a una nuova fase di instabilità atmosferica", aggiunge l'esperto. Da domenica, dunque, temperature in netto calo soprattutto sulle zone colpite dai fenomeni che potranno registrare anche 8-10°C in meno rispetto soltanto alle 24 ore precedenti. Ancora in "attesa" l'estremo Sud dove l'ondata di calore terminerà soltanto da lunedì 5 maggio. Dando uno sguardo alla prossima settimana vediamo che le mappe meteo propendono per un clima diffusamente instabile, soprattutto al Centro-Nord, con nubi frequenti, acquazzoni e nuovi temporali pomeridiani.

Insomma, questa anomala parentesi di clima estivo sarà quindi molto breve e lascerà spazio molto presto ad un ritorno a condizioni più tipiche del periodo primaverile, spesso variabili e instabili",

conclude l'esperto.