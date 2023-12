"Aspettatevi un inverno completamente diverso": la profezia di Giuliacci sul meteo

Un inverno diverso dai precedenti, questo aveva annunciato il team di Giuliacci lo scorso mese, quando ancora le tendenze non erano perfettamente chiare. A quanto pare, però, le previsioni degli esperti sarebbero confermate: quest'anno potremmo davvero avere delle sorprese.

L'arrivo della Dama bianca

Gli esperti del team Giuliacci prevedono un clima mite ma nevoso. Non si tratta affatto di una contraddizione perché, come spiegato da chi è del settore, affinché ci sia molta neve serve la presenza del flusso atlantico, che alle nostre latitudini si contraddistingue per essere mite. Sono le perturbazioni atlantiche a portare fiocchi abbondanti e, considerato l'andamento di questi mesi, tutto fa pensare che la situazione evolverà in questo modo. L'aria oceanica porterà nel nostro Paese tanta umidità, che darà origine sia a precipitazioni che – perché no? - anche nevicate.

Inverno mite

Al contempo, oltre alla neve, avremo un clima non troppo rigido. Come precisato dal team di esperti, infatti, delle nevicate abbondanti sulla regione alpina possono portare a un afflusso di correnti provenienti dal Sud. Correnti che, trattandosi del nostro Paese, sono caratterizzate da una natura molto mite. Ecco perché, se da un lato avremo la neve sui rilievi, dall'altro potremmo beneficiare di una stagione non troppo fredda.

Un inverno diverso

Se le previsioni venissero davvero confermate, assisteremo a una vera e propria novità, rispetto ai precedenti inverni, rivelatisi non particolarmente nevosi. Come ricordato dal team di meteorologi, negli anni passati abbiamo avuto stagioni invernali in cui primavera e autunno si sono alternati, con eccezione per il mese di febbraio 2023.

Complice anche il tanto discusso riscaldamento globale, gli esperti sembrano sicuri nell'affermare che questo sarà un inverno diverso rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Ecco perché, nelle previsioni a lungo termine, sembrano essere attese delle precipitazioni abbondanti, superiori alla norma, ma temperature leggermente al di sopra delle medie stagionali. Questo, almeno, quanto suggeriscono gli ultimi modelli esaminati.

Neve imminente