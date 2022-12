Neve in pianura, poi il ciclone: cosa succede per il Ponte dell’Immacolata

Nonostante siano presenti nubi su alcune regioni, quella di oggi sarà la giornata (l'ultima) più tranquilla della settimana con ampi spazi soleggiati e temperature tutto sommato miti al Centro-Sud. Da domani e per tutto il fine settimana il maltempo la farà da padrone sul nostro Paese con piogge abbondanti, forte vento e nevicate copiose in montagna. Attenzione, però, perché la neve potrebbe scendere fino in pianura nelle prossime ore.

Il meteo per l'Immacolata

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che, quasi a sorpresa, nella giornata di domani giovedì 8 dicembre i fiocchi bianchi potrebbero arrivare fino in pianura sul nord-ovest (soprattutto provincie di Torino, Cuneo e Asti) ma anche in Lombardia (Varese, Pavia e Bergamo in pole position). Possibili brevi nevicate in serata anche sull'Emilia Romagna occidentale. Il fenomeno sarebbe possibile grazie a due concause: la presenza di un "cuscino" di aria fredda già presente nei bassi strati e fortificato dall'inversione termica notturna e il "rovesciamento" del freddo dalle quote superiori fino al suolo in presenza di forti fenomeni che riuscirebbero a mantenere intatta la colonna d'aria facendo arrivare il fiocco di neve fino in pianura. Staremo a vedere ma è la situazione prevista dai modelli matematici negli ultimissimi aggiornamenti.

Ciclone nel week-end

Il fronte atlantico alimentato da aria di origine polare-marittima che sarà responsabile delle nevicate, abbondanti, anche sulle Alpi si farà sentire sul resto del Paese soprattutto da venerdì quando sul Mar Ligure è prevista la formazione di un nuovo ciclone mediterraneo con marcato maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche. Come si legge sul quotidiano meteorologico, sarà un forte peggioramento invernale con tanta neve sulle Alpi ma a quote di collina, sabato 10 dicembre, anche su Lombardia, Trentino ed Emilia-Romagna. Attenzioni alle forti piogge su Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania e Calabria con accumuli anche di 70 mm in 24 ore.

La formazione di un altro vortice ciclonico ci impegnerà anche domenica con tante piogge, temporali e venti sostenuti specialmetne sulle regioni centro-meridionali e sulla Sicilia tirrenica. Meteo via via migliore, invece, sulle altre zone d'Italia anche se le temperature sono previste in calo fino a raggiungere valori negativi, in pianura, durante le ore notture soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle zone interne dell'Italia Centrale.

Cosa accadrà dopo

La settimana prossima si aprirà con bel tempo, ma freddo, da nord a sud: la rimonta dell'anticiclone porterà cieli sereni o poco nuvolosi ma potrebbe trattarsi di una pausa breve prima dell'arrivo di un altro fronte piovoso da ovest verso est e nuovi fenomeni a spasso per l'Italia. Per una previsione dettagliata, come sempre, bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti.