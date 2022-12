Altra ondata di maltempo: cosa succede durante il ponte dell'Immacolata

Il flusso atlantico ormai è "spalcato": da qualche settimana sull'Italia registriamo il passaggio di fronti piovosi, la formazione di cicloni mediterranei con il maltempo che non ha risparmiato praticamente nessuna regione. A parte un temporaneo miglioramento tra martedì e mercoledì, ecco che per l'Immacolata e il Ponte che ci porterà nel fine settimana si farà strada un altro intenso peggioramento con piogge e nevicate abbondanti.

Cosa accade tra oggi e mercoledì

Se la situazione meteorologica odierna vede un generale miglioramento con ampi spazi soleggiati al Centro-Sud, al Nord la situazione vede ancora molte nubi e piogge tranne che sul Nord-Ovest dove si stanno facendo strada ampie schiarite. Le giornate di martedì 6 dicembre e mercoledì 7 vedranno un clima buono su quasi tutto il Paese tranne che per qualche pioggia limitata a Toscana e Marche. In questa fase, le temperature massime guadagneranno qualche grado mentre le minime resteranno fredde soprattutto al Nord con valori notturni intorno allo zero.

Il maltempo di giovedì e venerdì

Come spiegano gli esperti, ecco che dopo la pausa di 48-72 ore a partire da adesso, nel giorno dell'Immacolata arriveranno tante nubi e nuove piogge e acquazzoni da ovest nel corso della giornata: le zone più colpite saranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, più al riparo in questa prima fase l'area adriatica e l'estremo Sud. Torneranno copiose nevicate sull'arco alpino che andrà a rinforzare il già abbondante manto bianco caduto durante tutto il fine settimana. La giornata peggiore, però, sarà quella di venerdì 9 dicembre con locali nubifragi soprattutto sulla Liguria dove potranno cadere anche 100 mm in 24 ore, a seguire Toscana e Lazio con accumuli compresi tra 40 e 70 mm.

Domenica neve in pianura?

Situazione temporaneamente migliore al Sud e sulla Sicilia dove il grosso del maltempo è previsto per il fine settimana con i temporali che si estenderanno anche a queste zone. Attenzione, perché con il calo termico che si osserverà dal week-end, i fiocchi potrebbero anche fare visita a città come Torino e Milano oltre che a Cuneo. Importante sottolineare come sia una tra le altre possibilità piovose che propongono i modelli matematici, ciò non significa che nevicherà di sicuro in città e, comunque, serviranno almeno altri 2-3 giorni per sciogliere la prognosi. Nevicherà di sicuro, e in maniera abbondante, sull'arco alpino oltre i 900 metri, qualche centinaio di metri sopra invece sull'Appennino.

Almeno fino alla metà del mese, secondo le mappe di oggi, il meteo potrebbe risultare compromesso con nuove occasioni per piogge e nevicate: anche oggi l'alta pressione sembra lontana dal nostro Paese.