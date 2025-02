Prepariamoci all'ondata di gelo e neve pure in pianura: quando e dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono sempre più insistenti e costanti gli aggiornamenti dei principali modelli di calcolo meteorologici mondiali nel proporre un'ondata di gelo e neve anche nel nostro Paese: nelle ultime ore, tra i più favorevoli c'è il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) che prospetta una discesa di aria artica in ingresso da Est, precisamente dalla "Porta della Bora".

Cosa potrebbe accadere

L'aria fredda, a contatto con la temperatura mite del mare, potrà dare origine a " un ciclone che, dai dati attuali, si dovrebbe posizionare sul Centro Italia. Alimentato dai venti freddi di Grecale e sospinto da quelli più miti del mare, diventerà un'autentica bomba meteorologica capace di provocare temporali, piogge battenti e, visto il calo repentino delle temperature, anche nevicate diffuse fino in pianura su Toscana, Umbria, Lazio e Adriatiche", afferma il meteorologo Salvatore De Rosa de Ilmeteo.it.

Neve alle porte di Roma

Ma qual è la data per questo sconquasso atmosferico? Subito dopo la metà di febbraio: serviranno i prossimi aggiornementi per capire quando ufficialmente avverrà l'afflusso di aria gelida sul nostro Paese. Se il vortice ciclonico si troverà nei pressi del Centro italia come prospettato dal Centro europeo, " la neve potrebbe cadere perfino fino alle porte di Roma. Data la distanza di previsione (nemmeno così lontana), questa tendenza è da prendere con le pinze; infatti potrebbe subire molti cambiamenti", sottolinea l'esperto.

Ancora nubi e fenomeni atmosferici

Qualora dovesse andare in porto questa configurazione atmosferica, assisteremo a un blocco delle correnti atlantiche che non riusciranno più a raggiungerci mentre si metteranno in moto correnti da Est a causa dell'elevazione dell'alta pressione verso il Nord Europa. La settimana appena iniziata, invece, sarà piuttosto movimentata ma non così fredda se non al Nord Italia e durante la notte con temperature minime anche di 0°C soprattutto in presenza di cieli sereni. La mancanza di una figura di alta pressione darà vita a nuove nubi, piogge e nevicate sulle nostre montagne sia al Centro-Nord ma anche al Sud e sulla Sicilia.

I giorni in cui le precipitazioni saranno più frequenti sono indicati in martedì 11 e mercoledì 12 febbraio: non aspettiamoci grossi fenomeni atmosferici ma qualche temporale potrà colpire soprattutto la Liguria.

Altrove il meteo sarà più asciutto ma non del tutto sereno, le nuvole saranno protagoniste nei nostri cieli. Non avremo, per ora, grosse variazioni di temperatura con le massime comprese tra 10 e 12°C al Nord, 14-16°C al Centro-Sud.