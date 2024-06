Raffica di temporali e caldo intenso: che settimana ci aspetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore abbiamo avuto un primo assaggio di quanto accadrà anche per gran parte della settimana: il maltempo ha colpito duramente le regioni settentrionali con le situazioni di maggiori criticità specialmente in provincia di Brescia dove sono stati numerosi gli allagamenti mentre in Toscana sono stati registrati più di quattromila fulmini per il passaggio da ovest verso est di forti temporali. Al Sud, invece, deve ancora arrivare l'apice del caldo africano con l'anticiclone Scipione in intensificazione nei prossimi giorni.

Nubifragi e grandinate

Il miglioramento di questa mattina non deve trarre in inganno: l'aria di origine polare sta per entrare sul Mediterraneo dalla Porta del Rodano. " A causa dell'ingresso irruento dell'aria instabile in quota non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate, visti i forti contrasti che si verranno a creare proprio sul nostro Paese", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. A causa di questa configurazione atmosferica alcune ristrette aree del settentrione potrebbero vedere piogge intense e insistenti per diverse ore con accumuli " fino ad oltre 100 mm (l'equivalente di tutta la pioggia del mese concentrata però in poche ore). Ciò potrebbe dar luogo a locali allagamenti o frane lungo i versanti un po' come abbiamo visto nelle ultime settimane, soprattutto in Lombardia e al Nord-Est", sottolinea l'esperto.

40°C al Sud

Il Centro farà da spartiacque da una situazione depressionaria e instabile a un'altra completamente opposta: correnti molto calde di origine sub-tropicale investiranno in pieno le regioni meridionali e la Sicilia dove già nel fine settimana appena trascorso le temperature massime sono state molto elevate fino a 36-37° sulle zone interne dell'isola. Tra oggi e mercoledì, giorno in cui si attende il picco di calore, i valori termici diurni toccheranno " i 38-40°C su Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia", valori ben oltre la media della seconda decade di giugno.

Nuovi temporali in vista

Le ultimissime elaborazioni dei principali modelli matematici propogono il passaggio di nuovi forti temporali tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno sempre al Nord che saranno esaltati dall'aria calda preesistente. L'Italia si continuerà a trovare nel bel mezzo delle correnti fredde e instabili che scorazzano sull'Europa centro-settentrionale e il caldo africano che ha preso di mira anche i Paesi del Mediterraneo orientale.

Per attendere uno "sblocco" a questa situazione dovremo aspettare venerdì e il prossimo week-end quando l'alta pressione dovrebbe avere la forza per estendersi anche al Nord e riportare un meteo stabile laddove piove molto frequentemente ormai da settimane.