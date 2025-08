Il ritorno del caldo africano: ecco dove si toccheranno 40°C

Godiamoci questi giorni in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che regala caldo sopportabile e mai eccessivo perché dalla seconda parte di questa settimana si cambia nuovamente registro: le mappe meteo disegnano scenari votati al ritorno dell'anticiclone africano che porterà un netto aumento termico con valori fino a 38-40°C.

Ancora caldo gradevole

In pieno agosto, quest'anno, non c'è dubbio che siamo fortunati dopo la calura vissuta a luglio ma anche perché questi sono i giorni statisticamente più caldi dell'anno. E invece lungo la penisola le temperature diurne non superano i 30-32°C con una ventilazione piacevole al pomeriggio sulle località costiere e le notti non sono infuocate come accaduto più volte a luglio ma spesso si scende anche al di sotto dei 20°C. Insomma, un clima delle estati di una volta che durerà intatto fino a mercoledì 6 agosto.

Il ritorno dell'africano

Ma sarà soprattutto da venerdì 8 agosto che dal deserto del Sahara si metteranno in moto correnti che raggiungeranno le nostre regioni riscaldando sempre più tutta Italia. " A farne le spese per prime saranno le regioni meridionali, dove in Puglia, ad esempio, si potranno già toccare punte prossime ai 39/40°C. Ma guai a pensare che il resto del Paese verrà risparmiato: anche il Centro e il Nord saranno coinvolti, con valori che si avvicineranno ai 36-38°C nelle aree interne, nei fondi valle alpini e in quelle zone dove l’aria calda ama sostare come un turista in cerca di ombra", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it.

Aria sempre più umida

Sorvolando i nostri mari, il caldo inizialmente secco diventerà via via più umido e afoso e questo clima si farà sentire soprattutto nelle grandi città e nelle vallate che risulteranno essere poco ventilate. Questo si tradurrà in un clima ovviamente più umido e si torneranno ad avere "notti tropicali", ossia quando la temperatura minima risulta superiore ai 20°C.

La tendenza successiva

Per il momento non si scorgono, a medio termine, condizioni atmosferiche in grado di "sbloccare" la

situazione che si verrà a creare: sembra proprio che l'anticiclone africano possa durare anche per una settimana accompagnandoci fino a Ferragosto. Vista la distanza temporale, però, sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.