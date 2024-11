Il ritorno dell'anticiclone sub-tropicale: cosa aspettarsi dal meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la prima ondata di gelo che si fa ancora sentire con un risveglio gelido al Nord e sulle zone interne del Centro a causa dell'aria fredda che ormai si trova anche nei bassi strati e valori inferiori allo 0°, un promontorio dell'anticiclone sub-tropicale è pronto a tornare sull'Italia riportando un importante soleggiamento su tutto il Paese e una discreta ripresa termica.

Il meteo di sabato

A parte gli ultimi disturbi all'estremo Sud, le condizioni meteo vedono già un netto miglioramento come testimoniato dalle immagini del satellite: tutte le mappe sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 23 novembre, vedono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velatura di passaggio. Grazie all'alta pressione ecco che le temperature massime guadagneranno qualche grado soprattutto nei valori massimi e comprese tra 7 e 12°C al Nord, 10 e 14°C al Centro, fino a 16-18°C al Sud e sulla Sicilia. Di notte, però farà ancora molto freddo e le minime saranno inferiori agli zero gradi su molte aree del Centro-Nord.

Il meteo di domenica

La seconda giornata del fine settimana, domenica 24 novembre, trascorrerà ancora all'insegna del bel tempo ma con venti che inizieranno a soffiare dai quadranti meridionali: si chiuderà, momentaneamente, il "rubinetto" dell'aria fredda e il clima sarà più mite soprattutto di giorno ma non dappertutto. Gli esperti di 3BMeteo spiegano domani sarà nuvoloso sulla Ligura con qualche piovasco mentre sulla Val Padana sarà nuvoloso he Nuvoloso sulla Liguria con qualche pioggia, nuvoloso anche sulla Val Padana ma le temperature massime risentiranno della mancanza del sole e saranno comprese fra 6 e 10°C. Discorso diverso per il Centro-Sud con massime in rialzo fin verso i 18-19°C.

La tendenza successiva

La prossima settimana si aprirà ancora all'insegna di meteo stabile con il rinforzo ulteriore dell'anticiclone. Le condizioni si fanno dunque più stabili e con temperature in aumento", sottolineano gli esperti. La seconda parte della settimana, però, potrebbe vedere il ritorno a condizioni più fredde e invernali con una nuova discesa gelida dal Nord Europa intorno al 28 del mese.

Lo sguardo, però, va proprio sull'Europa settentrionale dove nei prossimi giorni agirà una vera e propria tempesta extra-tropicale nei pressi delle Isole Britanniche con venti che soffieranno

addirittura fino ai 140 Km/h. Sussitono anche le condizioni affinché si possa creare un vero e proprio ciclone, il maltempo non risparmierà tutto il Regno Unito e i Paesi più vicini con fenomeni anche di forte intensità.