Week-end gelido ma con meteo stabile: ecco le temperature previste

È stato un bianco risveglio in alcune aree d'Italia, specialmente sul Nord-Ovest, per le nevicate di ieri provocate dall'aria gelida polare che ha fatto cadere ben 30 cm ad Aosta ma i fiocchi bianchi non sono mancati nemmeno a Torino e in altri capoluoghi piemontesi e della Lombardia ma con accumuli di pochi cm. Il maltempo adesso si è spostato al Centro-Sud ma le condizioni meteo saranno in miglioramento da sabato seppur con un clima gelido e pienamente invernale e temperature minime sotto lo zero.

Quanto freddo farà

" Ci aspetta un weekend gelido, almeno inizialmente, ma in gran parte stabile ", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. La rimonta della pressione atmosferica e l'allontanamento della tempesta polare verso est garantiranno sì un miglioramento ma avremo in eredità molto freddo per l'afflusso di correnti settentrionali che acuiranno la sensazione di gelo (effetto wind-chill). La prossima notte (tra venerdì e sabato), dunque, i valori minimi scenderanno sotto zero al Nord e sulle zone interne del Centro: previsti -3°C a Milano e Torino, -1°C a Bergamo, Bologna e Firenze per citare soltanto alcuni esempi. A dispetto del calendario, dunque, sembrerà di essere piombati in pieno inverno.

Il gelo artico

La giornata di sabato 23 novembre sarà poi caratterizzata da temperature diurne molto basse al Nord: è vero che ci sarà un sole splendente ma i valori non andranno oltre i 7-8°C, leggermente più elevate al Centro con massime intorno agli 11-12°C come nel caso di Firenze e Roma, più elevati al Sud che avvertiranno comunque un calo termico rispetto ai giorni precedenti. Ancora gelo notturno anche nella notte tra sabato e domenica quando i valori saranno sempre sotto lo zero sulle zone di pianura del Nord e sulle aree interne del Centro.

Cosa cambia domenica

Qualcosa, però, inizierà a cambiare dalla giornata di domenica 24 novembre " perché i venti ruoteranno dai quadranti meridionali ponendo fine all'afflusso di aria artica e così avremo una maggiore copertura nuvolosa al Nord e in Toscana", spiega l'esperto. Bel tempo, invece, al Centro-Sud con un nuovo aumento termico e valori massimi che si porteranno fin sui 17-18°C. Non sono comunque previsti fenomeni importanti al Nord a parte nubi sparse e foschie sulle zone costiere.

La tendenza successiva

Le temperature gelide di queste ore, la prossima settimana, si addolciranno almeno nella sua fase iniziale con l'arrivo di una perturbazione che porterà nuove nubi e piogge ma non un freddo eccessivo.

quando correnti di origine polare in discesa dalla Russia potrebbero investire l'Europa orientale e l'Italia, provocando un crollo verticale delle temperature, con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento",

Una nuova svolta votata al freddo intenso, però, potrebbe essere realtà dal 28-30 novembre "conclude l'esperto.