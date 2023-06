Scipione fa sul serio: picchi fino a 43°C, ecco dove

Il caldo inizierà molto presto a farsi sentire più di quanto abbia fatto nel week-end appena trascorso: l'anticiclone africano Scipione è pronto per far impennare le temperature con il picco atteso per metà settimana e valori over 40°C su alcune aree d'Italia. È questa la previsione degli esperti alla luce degli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici che propongono scenari da solleone anche se la durata di questa prima ondata di calore non sarà molto lunga.

Più di 40°C, ecco dove

" Se fino a martedì i valori termici non subiranno grosse variazioni attestandosi tra i 28 e i 32°C su gran parte delle città italiane, dal primo giorno d’estate (mercoledì 21, ndr) i valori massimi schizzeranno in alto all’improvviso", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Le giornate più calde saranno soprattutto mercoledì e giovedì quando, durante le ore centrali della giornata, le massime supereranno i 33-34°C in Valpadana così come su Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. " Basti pensare che città come Roma, Firenze, Bolzano, Siracusa, Padova, Mantova e Ferrara potrebbero raggiungere mercoledì e giovedì i 36°C" . Attenzione, però, perché l'area più calda d'Italia sarà la Sardegna meridionale dove " non si potrà escludere il raggiungimento della cifra di +43°C! ", ha aggiunto l'esperto.

Attenzione all'afa

Dal cuore del deserto del Sahara, Scipione ha già iniziato il suo cammino inglobando tutto il Mediterraneo: nelle prossime ore, però, si rafforzerà sempre di più inviando masse d'aria sempre più caldi che, a contatto con il mare, assorbiranno umidità ed è per questa ragione che sentiremo un caldo afoso con temperature percepite spesso più elevate di quelle reali. Durante la notte, poi, molte località italiane non scenderanno al di sotto della soglia dei 20°C " facendo percepire al corpo umano un disagio, anche intenso ", ha spiegato Sanò. Nonostante l'anticiclone, la giornata di domani vedrà qualche nube in più sul Nord-Ovest e locali temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali.

La durata di Scipione

Rispetto a numerose occasioni del passato, però, sembra che l'anticiclone africano non debba durare a lungo: già da venerdì un primo cambiamento meteo si farà strada da nord con l'arrivo di correnti più fresche e temporali anche di forte intensità che faranno scendere le temperature riportandole in media con il periodo. Il cambiamento dovrebbe propagarsi anche al Centro-Sud nel corso del fine settimana con valori termici che sicuramente superereranno i 30°C ma senza toccare picchi così elevati come quelli previsti fino a giovedì.