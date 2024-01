"Sembrerà primavera". Arriva il caldo anomalo: punte di oltre 20°C

Tre giorni di pieno inverno con una sciabolata artica in arrivo che farà crollare le temperature sul nostro Paese ma durerà davvero poco perché già da lunedì 22 gennaio un anticiclone africano monstre si insedierà sul Mediterraneo facendo lievitare i valori termici come fossimo in primavera inoltrata e ben al di sopra dei 10°C in più rispetto alle medie della seconda decade di gennaio. Sarà normale il caldo fuori stagione che vivremo nei prossimi giorni? Assolutamente no ma le cause vanno ricercate a migliaia di chilometri da noi.

Le cause del caldo anomalo

Gli esperti prevedono temperature massime superiori ai 20°C al Sud e in Sardegna, un'anomalia che fa impallidire anche gli esperti del meteo. " La causa di questo caldo record è da ricercare nell'arrivo di un anticiclone africano e del fenomeno meteorologico chiamato 'El Nino' che si sta verificando nelle acque dell'Oceano Pacifico", spiega al Messaggero il meteorologo Michele Conenna. In pratica si tratta del ciclico riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico con ripercussioni in tutto il mondo. " Non fa eccezione il Mediterraneo a causa probabilmente di una maggior ingerenza del famigerato anticiclone africano", dissero gli esperti la scorsa primavera prevedendo un'estate bollente così come poi è accaduto e un autunno, anch'esso, con temperature mediamente più alte del normale. Le dirette conseguenze si hanno, però, anche in inverno come accadrà tra pochi giorni.

Le temperature più elevate

Il caldo sarà talmente intenso che da lunedi l'anticiclone farà schizzate " lo zero termico oltre i 4000 metri. Sulle Alpi si arriverà fino a 15 gradi, come se fosse pieno aprile. Una cosa eccezionale per il periodo per gennaio dovrebbe essere il più freddo dell'anno", ha sottolineato il meteorologo Conenna. Se sulle Alpi bisognerà prestare la massima attenzione al manto nevoso che sarà messo a dura prova. quali saranno i valorio termici al Centro-Sud? " Previsti oltre i 20 gradi in Puglia, 22 gradi in Sardegna, tra i 20 e i 21 nel Lazio. In pratica una vera e propria pausa dall'inverno" .

Il caldo anomalo sarà bilanciato, se così vogliamo dire, dalla roccaforte del gelo di questo inverno 2024 che è la Scandinavia, l'unica area d'Europa ad avere anomalie negative da molti giorni a questa parte con valori che si sono portati al di sotto dei -30°C. Questi estremi sono causati da "El Nino" che si ripete ciclicamente ogni tre-cinque anni. " Gli anticicloni africani hanno una forza maggiore, e anche le ondate di freddo sono più estreme", conclude il meteorologo.

La tendenza successiva

Ma quando tornerà l'inverno? A parte la parentesi tra oggi e domenica, per gran parte della prossima settimana faremo i conti con sole e tempeature ben al di sopra delle medie prima di una potenziale discesa d'aria fredda in grado di spazzare il caldo anomalo ma soltanto a partire da sabato 27 gennaio. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, sarà importante aspettare i prossimi aggiornamenti.