"Arrivano i 30 gradi". Segnatevi questa data: quando scoppia il caldo

Non è iniziata per nulla bene, dal punto di vista meteorologico, la nuova settimana al Nord Italia e su alcune aree del Centro dove nubi e piogge la fanno da padrone con un clima molto più simile a inizio primavera che all'estate: colpa dell'ennesimo impulso perturbato che condizionerà anche la giornata di martedì 4 giugno ma l'anticiclone africano Scipione sta scaldando i motori per invadere il Mediterraneo e riportare ovunque il bel tempo assieme a un deciso aumento termico.

Dove colpiranno i temporali

Le immagini del satellite mostrano già ben chiara l'instabilità foriera di altri e numerosi temporali nell'arco della giornata. " Nelle prossime ore le precipitazioni riguarderanno le regioni adriatiche centrali, il Triveneto e poi Alpi, Prealpi e Toscana interna. Il secondo impulso colpirà principalmente il Nord nella giornata di martedì", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Anche se la giornata di domani inizierà con cieli poco nuvolosi, l'aria molto fresca in quota farà da carburante per quella più calda nei bassi strati e la mancanza dell'alta pressione sarà responsabile di nuovi fenomeni specialmente nel pomeriggio, ma saranno gli ultimi dopo tante settimane.

Arriva l'anticiclone africano

Se ne parla ormai da alcuni giorni e la data non è cambiata: da mercoledì 5 giugno tutta Italia sarà sotto la cupola dell'alta pressione africana ribattezzata Scipione non a caso. Da quel momento diremo arrivederci ai temporali pomeridiani che hanno bersagliato soprattutto una parte del nostro Paese con un'atmosfera stabile anche al pomeriggio, ci sarà tanto sole e un fisiologico aumento termico dopo i valori che spesso in questi giorni sono rimasti sotto le medie del periodo in alcune zone del Centro-Nord.

Gli aumenti più importanti li avremo a partire da giovedì con temperature massime che potranno toccare i primi 30°C della stagione sulle pianure settentrionali: farà più caldo sulle Isole Maggiori dove i picchi saranno già intorno ai 34-35°C sulle zone interne, qualche grado in meno sulle grandi città come Firenze e Roma.

La tendenza successiva

Rispetto al passato, però, non sembra che l'anticiclone Scipione possa avere una forza tale da durare per molto tempo: gli esperti spiegano che già a partire dal prossimo fine settimana (8-9 giugno) un nuovo fronte temporalesco potrebbe essere in grado di " interrompere questa fase di stabilità portando nuovi temporali principalmente

al Nord-Ovest". Il bel tempo e l'anticiclone, però, continuerebbero a dominare sulle altre zone della penisola con il primo week-end in cui vedremo sicuramente molte spiagge affollate.