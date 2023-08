Stop al caldo con il ciclone Circe: come cambia il meteo

Dal caldo record a un anticipo di autunno, almeno per alcune zone d'Italia: è sempre più concreta la prospettiva meteorologica per i prossimi giorni che vedrà il passaggio del ciclone Circe dal Nord Europa e fino alle nostre latitudini con acquazzoni e temporali anche di forte intensità ma soprattutto un calo termico e valori di gran lunga inferiori alle medie della prima decade di agosto sulle regioni settentrionali.

Ecco l'evoluzione meteo

" Abbiamo temperature leggermente sotto media al Nord, venti tesi ed anomali per il periodo su gran parte del Centro e lo spauracchio di un probabile ritorno a condizioni quasi autunnali da giovedì 3", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Se per le giornate di oggi e domani l'alta pressione regalerà condizioni di bel tempo generalizzato a parte qualche locale temporale pomeridiano sull'arco alpino, il vero cambiamento prenderà piede a partire da giovedì con aria molto fresca atlantica in ingresso sul nostro Paese.

Come è già avvenuto nel recente passato, il contrasto tra masse d’aria totalmente differenti favorirà fenomeni intensi giovedì al Nord, venerdì sulle regioni centrali e durante il fine settimana le temperature si abbasseranno in maniera significativa anche al Sud. " Lo spauracchio meteo previsto dai nostri modelli è la possibilità di tornare a 20-24 gradi di massima anche in pianura, una temperatura autunnale ", sottolinea Tedici.

Tracollo termico

I temporali e le nuove grandinate che dovrà sopportare il Nord, come detto, saranno accompagnati da un forte calo delle temperature stimato nell'ordine di 10-12 gradi tant'é che sulle Alpi tornerà a scendere la neve dai 2.400 metri di quota. Gli esperti predicano prudenza soprattutto per la forza dei fenomeni previsti sui quali tornereno a parlare nei prossimi aggiornamenti per collocare le zone più a rischio. Di sicuro il calo termico sarà importante e arriverà anche al Sud e sulla Sicilia dove si avrà un salutare rimescolamento dell'aria anche nei bassi strati dopo settimane di intensa canicola a valori over 40°C, all'ombra, anche per più giorni consecutivi.

L'evoluzione successiva

Dopo il passaggio di Circe, le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e soleggiate con il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre che creerà un mix con quello africano che cercherà di lambire il Sud. La tendenza a medio-lungo termine, in ogni caso, non vede né il ritorno al caldo estremo e nemmeno a fenomeni temporaleschi di forte intensità: fino a Ferragosto l'Italia si potrebbe trovare in un'area stabile senza eccessi né da un lato né dall'altro.