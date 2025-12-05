Temperature sopra le medie: ecco i valori attesi in Italia

Ultime ore in compagnia di una residua circolazione di bassa pressione con ancora tante nubi presenti da Nord a Sud d'Italia ma la rimonta di un anticiclone di matrice africana sta per impossessarsi del Mediterraneo e non solo. A far notizia non sarà tanto la stabilità ma le temperature che si raggiungeranno nei prossimi giorni e che, per essere ormai dicembre, non avranno nulla di tipico.

Dall'Artico all'Africa

Dopo almeno 10-14 giorni in compagnia di correnti fredde settentrionali con la neve anche a quote pianeggianti sulle regioni settentrionali e temperature quasi costantemente sotto media, si sta per cambiare registro: l'alta pressione, ancora una volta, avrà il suo "cuore" caldo con aria che proviene ancora una volta dal Nord Africa, dunque molto mite, e sarà questa la causa dell'impennata della colonnina di mercurio non soltanto sulle zone pianeggianti e costiere ma anche in montagna dove sarà messo a dura prova l'ottimo manto nevoso che ricopre le Alpi e gran parte degli Appennini.

Le temperature previste

Se un "assaggio" mite lo avremo già nel corso del fine settimana del Ponte dell'Immacolata, la prossima settimana l'anticiclone provocherà un aumento ancora più importante. " La sua origine africana sarà alla base di un sensibile aumento delle temperature che avvolgerà praticamente l’intero territorio nazionale, favorendo temperature ben superiori alla media del periodo, con picchi che potrebbero sfiorare la soglia dei 18/20°C su alcuni tratti del Sud e sulle due Isole Maggiori", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Se durante la notte, però, la colonnina di mercurio si abbasserà velocemente, sarà durante le ore diurne che molte zone d'Italia sperimenteranno una certa mitezza. Soltanto al Nord, sulle aree di pianura interessate da foschie e nebbie, l'aumento termico risulterà limitato.

L'altezza dello zero termico

Ma non è tutto perché sarà soprattutto in montagna dove si potrebbe raggiungere valori davvero molto elevati per questo periodo dell'anno. " Si tratta dell’altezza dello zero termico, ovvero dell'altitudine in cui la temperatura raggiunge gli 0°C: ebbene, questo valore salirà vertiginosamente dagli attuali 1600/1800 metri verso una quota prossima ai 4000 metri, esattamente come avviene in Estate", aggiungono gli esperti. Ciò significa che l'anomalia potrebbe anche superiori ai 10°C rispetto alle medie della prima parte del mese di dicembre.

La tendenza successiva

Questa particolare situazione " potrebbe durare per parecchi giorni, di sicuro per

tutta la prossima settimana": al momento, i modelli matematici vedono una situazione atmosferica di blocco che potrebbe cambiare soltanto dal 15 dicembre ma è ancora molto presto per azzardare proiezioni e previsioni.