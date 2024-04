Aria polare e temperature sotto la media: il freddo durerà ancora a lungo

Il meteo continua a sorprenderci: sembra di essere tornati indietro di alcuni mesi e catapultati nel cuore dell'inverno con le temperature che rispetto a pochi giorni fa sono crollate anche di 17-18°C rispetto al primo caldo estivo vissuto non più tardi dello scorso fine settimana. Le immagini del satellite mostrano il "corridoio" dell'aria gelida artica che dalla Scandinavia continua a scendere verso sud con obiettivo finale il Mediterraneo e l'Italia. Per questo motivo, oltre a piogge, temporali, grandinate e neve a bassissima quota i valori termici diurni e notturni rimarranno sotto le medie del periodo ancora per altri giorni con il clou del freddo che deve ancora arrivare.

Dove farà più freddo

" Da Lunedì le temperature caleranno ulteriormente portandosi su valori eccezionali per il periodo, in particolare al Nord-Ovest con temperature fino a 10-12°C sotto la media del periodo. Lunedì è prevista addirittura neve quasi fino al piano in Piemonte, con la quota delle nevicate mediamente sui 500-600 metri", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. La colpa di questa situazione è dovuta ai cosiddetti "scambi meridiani", in pratica flussi d'aria che viaggiano da nord verso sud e viceversa: prima il caldo proveniente dal deserto del Sahara, adesso l'aria gelida polare dall'estremo Nord d'Europa.

I valori previsti

Nel corso del fine settimana farà davvero freddo: un esempio le temperature minime previste nella prossima notte al Nord comprese tra i 2°C di Aosta e i 10°C di Genova, mediamente si registreranno soltanto 4-6°C sulla grandi città di pianura. Molto freddo anche al Centro con temperature minime di 4°C a Perugia, 6°C a Firenze e 7°C a Roma, valori leggermente più elevati al Sud con 10°C di minima a Napoli, Bari e Cagliari. Di giorno le temperature saliranno ma rimanendo al di sotto delle medie della seconda decade di aprile e comprese tra i 13°C di molte città settentrionali e i 18°C che si registreranno sulle Isole Maggiori. Secondo l'esperto Gussoni, l'apice del freddo è atteso tra martedì 23 e mercoledì 24 marzo " quando potremo trovare delle gelate tardive non solo al Nord ma localmente anche al Centro" .

Dove colpirà il maltempo

Questa ondata di freddo molto tardiva sarà accompagnata da accesi contrasti con la stagione che avanza ed è per questo che oggi, sabato 20 aprile, avremo acquazzoni, temporali e nevicate dalla Romagna fin verso il Centro-Sud con quota neve in Appennino prevista dai 1.100 metri. Domenica 21 aprile nuovo peggioramento al Nord con piogge in pianura e neve sulle Alpi inizialmente da 8-900 metri ma in calo dalla serata, meteo migliore ma sferzato da venti freddi al Centro-Sud. La nuova settimana si aprirà con meteo simil invernale al Nord con marcato maltempo in spostamento al Centro-Sud nella giornata di martedì che sarà bersagliato anche mercoledì 24 aprile. Ancora incerto il meteo del 25 aprile che potrebbe vedere ampie schiarite o nuovi fenomeni di instabilità legati all'aria fredda, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.