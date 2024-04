Un nuovo ciclone di aria fredda si abbatte sull'Italia: Ponte del 25 aprile a rischio

Il nostro Paese si trova immerso in una fase meteorologica molto simile all'inverno: negli ultimi due giorni si sono susseguiti acquazzoni ma soprattutto temporali con grandine, nevicate a bassa quota su Alpi e Appennini e un netto calo termico che ha fatto rispolverare i cappotti più pesanti. Merito (o colpa) dell'aria gelida artica che dalla Scandinavia ha attraversato l'Europa centrale fino ad arrivare sul Mediterraneo. Non è finita qui perché nelle prossime un nuovo impulso freddo darà origine a un secondo ciclone con una recrudescenza del maltempo per l'intero fine settimana che andrà avanti, con poche pause, fino al Ponte del 25 aprile.

Cosa accadrà al Nord

Sulle regioni settentrionali la giornata odierna vedrà cieli in prevalenza poco nuvolosi, qualche nevicata sulle Alpi orientali oltre i 1.100 metri. Sabato 20 aprile bel tempo ma freddo al Nord-ovest, instabile con acquazzoni sparsi sul Nord-est. Domenica un nuovo peggioramento con pioggia e neve a bassa quota ma il nuovo ciclone provocherà ulteriore maltempo e nevicate in Piemonte oltre i 400 metri lunedì 22 aprile. Nei giorni seguenti molto instabile, freddo e con precipitazioni tra martedì e giovedì 25 aprile, temperature mediamente inferiori alle medie del periodo.

Cosa accadrà al Centro

La giornata di oggi vedrà il ciclone in azione specialmente sulle zone adriatiche con piogge e neve a bassa quota sull'Appennino, migliora sulle zone tirreniche. Sabato 20 aprile ancora maltempo sulle zone interne per la formazione di un nuovo vortice che richiamerà aria fredda. Meteo in miglioramento domenica con cieli poco nuovolosi in attesa del nuovo peggioramento della prossima settimana con il clou del maltempo previsto proprio per giovedì 25 aprile dove avremo cieli coperti, piogge diffuse e nuova neve sulle zone appenniniche oltre i 1.500 metri. Temperature in lieve rialzo prima del nuovo calo termico atteso per la settimana prossima.

Cosa accadrà al Sud e sulle Isole

Il primo ciclone provocherà maltempo quest'oggi all'estremo Sud con piogge e temporali sparsi, meteo in miglioramento sabato 20 aprile con cieli poco nuvolosi. Domenica cielo coperto ma senza piogge soltanto sulla Sicilia, bel tempo altrove. Da lunedì un'area instabile colpirà l'estremo Sud, ancora meteo asciutto sulle altre regioni. Peggiora su Sardegna e Sicilia da mercoledì 24 aprile con piogge diffuse e compatte nella giornata di giovedì 25 aprile su tutte le regioni. Le temperature subiranno un calo venerdì, in leggero aumento durante il fine settimana, nuovo calo termico a metà della prossima settimana in concomitanza con il nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche.