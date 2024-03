Temporali e piogge, poi esploderà la primavera: cosa ci aspetta nelle prossime ore

In attesa dell'esplosione definitiva della primavera, l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dal maltempo: la perturbazione, tuttavia, avrà breve durate e verrà soppiantata dall'alta pressione a partire già dal prossimo mercoledì.

Il promontorio anticiclonico che si è formato sul bacino del Mediterraneo negli ultimi giorni è tuttora in fase di consolidamento, ma subirà un temporaneo indebolimento a causa del transito di un rapido ma consistente fronte perturbato. Alimentata da aria fresca in quota generata da un vortice ciclonico che si trova sopra l'Est Europa, la perturbazione farà sentire i propri effetti lungo lo Stivale fin dalle prime ore della prossima settimana.

Gli esperti de IlMeteo.it prevedono l'arrivo di temporali e abbondanti precipitazioni a partire da domani, lunedì 18 marzo: le piogge interesseranno innanzitutto il Nord Italia, colpendo in particolar modo le regioni orientali. Nel corso della giornata il fronte perturbato si sposterà gradualmente verso il Centro della Penisola per poi far sentire i propri effetti nel Meridione, dove si attendono precipitazioni a partire dalla serata.

La situazione migliorerà in modo decisamente rapido già dal giorno successivo, martedì 19. La perturbazione lascerà lo Stivale, lasciando dietro di sé condizioni meteo ancora instabili nel Sud peninsulare, mentre al Centro e al Nord il miglioramento sarà più repentino: ci si attende comunque la formazione di dense nebbie, che potranno diffondersi con maggior intensità lungo la Valle Padana.

L'anticlone farà sentire nuovamente i propri effetti già a partire da mercoledì 20, quando l'alta pressione si rafforzerà su tutto il bacino del Mediterraneo. Gli esperti prevedono quindi condizioni meteo stabili contraddistinte da un sensibile incremento delle temperature, generato dall'arrivo di masse di aria calda provenienti dall'area sahariana. L'afflusso di aria calda sarà favorito da un sistema ciclonico che dalla Penisola Iberica si sposterà verso la zona costiera del Marocco, facendo irrompere così la primavera sulla nostra Penisola.

Averemo quindi un po' ovunque un clima gradevole con temperature che raggiungeranno i 22 – 23°C nel Centro e nel Nord dello Stivale e addirittura i 25 – 26°C nelle Isole Maggiori. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili almeno fino alla conclusione della prossima settimana, quando potrebbe nuovamente cambiare tutto, secondo quanto già anticipato dai modelli previsionali.