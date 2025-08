Ultime grandinate poi caldo africano, notti tropicali e 40°C: ecco quanto durerà

Diciamo arrivederci all'estate gradevole, quella senza eccessi termici con temperature diurne e notturne ampiamente sopportabili. Il nuovo anticiclone africano, infatti, scalda i motori ma prima del suo arrivo alcune regioni faranno ancora i conti con residua instabilità responsabile di acquazzoni e temporali.

Il rischio grandine

Sarà oggi, mercoledì 6 agosto, la giornata maggiormnete a rischio per fenomeni anche intensi sulle regioni settentrionali specialmente durante il pomeriggio quando avremo la formazione di nubi imponenti sulle zone alpine e prealpine ma in sconfinamento anche alle pianure. " Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento sostenute e, in alcuni casi, da grandinate. Le aree maggiormente interessate saranno i rilievi alpini e prealpini, ma col passare delle ore anche alcune zone della Pianura Padana saranno coinvolte, in particolare il Piemonte orientale, la Lombardia, le valli del Trentino-Alto Adige e il Veneto", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Nulla da segnalare al Centro-Sud dove i cieli si manterranno sereni e le temperature massime ancora ampiamente sopportabili e non superiori ai 30-31°C.

Ritorna un caldo anticiclone

Inizierà a cambiare tutto da giovedì 7 ma soprattutto da venerdì 8 agosto quando si avrà l'espansione, sul Mediterraneo, del "gobbo di Algeri", uno dei nomi con i quali viene chiamato l'anticiclone africano. Inevitabilmente, le temperature torneranno a portarsi verso l'alto. Il picco del caldo, però, si toccherà nel prossimo week-end (9-10 agosto) con valori diurni molto elevati che toccheranno i 40°C sulle aree interne pugliesi ma i 37-38°C saranno di casa anche al Centro-Nord, soprattutto sulla Pianura Padana dove sarà accentuata anche l'umidità.

"Notti tropicali"

" L’alta pressione favorirà infatti un progressivo ristagno dell’aria nei bassi strati, aumentando l’afa, soprattutto durante le ore serali e notturne. Le cosiddette “notti tropicali” (con minime che non scendono sotto i 22-23°C) torneranno a farsi sentire, rendendo complicato anche il riposo", sottolineano gli esperti.

La domanda a questo punto è: quanto durerà la "sofferenza" per temperature superiori alle medie del periodo? Osservando le mappe meteo le notizie non sono incoraggianti: questa ondata di caldo africano ci terrà compagnia per almeno dieci giorni (fino al 16-17 agosto), poi le temperature potrebbero tornare ad addolcirsi ma per saperne di più, come sempre, dovremo attendere almeno un paio di giorni.