Svolta gelida di dicembre: ecco il super-vortice: dove arrivano piogge, nubifragi e neve

Il calendario ci dice che oggi è il 1° dicembre, non soltanto l'ultimo mese dell'anno ma l'inizio dell'inverno meteorologico (quello astronomico avrà inizio il 21 dicembre) e le condizioni meteo sono già prettamente invernali su gran parte d'Italia. Anche se assisteremo a un lieve "addolcimento" del clima, i prossimi giorni saranno contraddistinti dall'arrivo di più fronti perturbati forieri di piogge e nevicate in montagna.

Dove colpiranno i fenomeni

"Il Mediterraneo diventerà il palcoscenico di una circolazione instabile che si farà sentire soprattutto su Centro e Sud, mentre il Nord resterà in una posizione un po’ 'di confine', coinvolto solo in parte", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Tante nubi e piogge, già oggi, soprattutto sul Nord-Ovest per una perturbazione arrivata già nella serata di domenica ma il maltempo si estenderà anche a Toscana e Lazio con fenomeni anche di forte intensità. Martedì 2 dicembre ecco che il vortice si sposterà verso Sud interessando ancora il Centro Italia mentre sul resto del Paese avremo molte pause asciutte ma anche tante nubi.

Arriva un nuovo vortice

" Da mercoledì 3 dicembre entra in scena il protagonista della settimana: il vortice ciclonico annunciato da giorni", aggiungono gli esperti. La prima regione a esserne colpità sarà la Sardegna, poi via via il maltempo si concentrerà soprattutto su Puglia, Calabria e Basilicata ionica, con piogge anche continue e intense nella giornata di giovedì 4. Disturbi, ma con fenomeni per lo più deboli e irregolari, anche sulle regioni settentrionali e in Toscana. C'è da dire che in questo contesto continuerà a cadere la neve soprattutto sugli Appennini che in alcune località stanno facendo davvero il pieno considerando che la stagione invernale è appena agli inizi.

Discorso simile anche per venerdì 5 dicembre quando il vortice di maltempo continuerà a insistere al Sud: attenzione anche a venti tra moderati e forti specialmente tra Abruzzo, Molise, Puglia e coste tirreniche meridionali. Schiarite ma in un contesto instabile al Nord e sulle regioni tirreniche centrali dove le piogge saranno sicuramente più sporadiche.

La tendenza per il fine settimana

Anche se mancano ancora alcuni giorni e saranno necessari ulteriori aggiornamenti, secondo i modelli matematici nel prossimo week-end ci

attende una pausa dai fenomeni ma un meteo incerto continuerà a dominare la scena con possibili nuovi sviluppi successivi votati al maltempo. Dunque, l'anticiclone forte, stabile e duraturo, per adesso, è un lontano ricordo.