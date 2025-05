"La mia Brooke è eterna come lo è Beautiful"

Ascolta ora 00:00 00:00

E, a Napoli, scoppia di nuovo l'amore tra Brooke e Ridge. Non è che il pubblico non sia abituato all'eterno tira e molla tra le due star di Beautiful, ma stavolta la reunion tra i due avviene sotto il Maschio Angioino, a Capri e ai Faraglioni. Insomma uno sfondo più che convincente per Ridge (Thorsten Kaye, da 13 anni al posto di Ronn Moss) per dimenticare per l'ennesima volta l'eterna altra Taylor e per Brooke per farsi (solo) tentare da un ex amore ricomparso: Nick Marone (Jack Wagner), che torna nella soap dopo dieci anni. Il cast della serie più amata di tutti i tempi (35 milioni di spettatori al giorno al mondo, 9500 puntate) è in Campania per girare alcuni episodi che a luglio andranno in onda negli Usa e da noi su Canale 5 nel 2026. Ed è anche un bel modo per festeggiare i 35 anni italiani della serie: la prima puntata andò in onda il 4 giugno 1990 su Raidue.

Katherine Kelly Lang, vestita di fiori, sulla terrazza di un grande albergo con vista sul Castel dell'Ovo, con qualche rughetta attorno agli occhi, pare ancora quella ragazza che si sposa in continuazione: una ventina di volte, di cui 8 con Ridge. In Italia è arrivato anche John McCook, il mitico patriarca Eric Forrester, insieme a lei gli unici due rimasti dalla prima puntata, 37 anni fa!

Dunque, Katherine, Brooke andrà mai in pensione?

«Questo proprio non lo so. Ma non credo. Immagino che sarà eterna, per centinaia di anni...»

E Katherine lascerà mai la soap?

«Onestamente non posso immaginare di lasciare Beautiful, è impossibile per me, sono così tanti anni che sono nello show, non mi stancherò mai: quando c'è una pausa di qualche settimana mi sembra strano, mi viene l'ansia e voglio tornare sul set, Brooke è la mia vita».

Cosa ha significato impersonare la signora Logan per quasi 40 anni?

«Sono onorata, grata e orgogliosa di interpretarla da così tanto tempo. Vuol dire che funziono ancora oggi e che la soap è ancora amatissima».

C'è qualcosa di Brooke in Katherine? Si potrebbe mai comportare nella vita reale in maniera così spregiudicata e folle come il suo personaggio?

«Mi piace lei come business woman, forte e determinata. Ma Brooke e Katherine sono completamente differenti, non mi comporterei mai con un uomo come fa Brooke, lei è confusa, è debole nei confronti di Ridge, e non mi piace in questo momento della storia».

Lei compie 64 anni il 25 luglio, è nonna e pare un'eterna ragazza, qual è il suo segreto?

«Tanto sport, buon cibo, amare la vita, la famiglia e la mia Brooke».

Con Beautiful sono cresciute generazioni di ragazze, non pensa che sia diseducativa, almeno per i bambini?

«La CBS ha ammorbidito la sceneggiatura, soprattutto le scene di sesso, perché si sono resi conto che molti bambini la guardavano. Ma in generale non penso sia un cattivo esempio, perché è solo show, intrattenimento».

Ci sono state scene così spinte o illogiche da farle pensare di rifiutare di recitarle?

«No, mai, questo è il mio lavoro, anzi più sono drammatiche più diventano una sfida. Però ci sono state sceneggiature che non mi sono piaciute come quando Brooke ha avuto una storia con il marito di sua figlia e da quell'amore è nata Hope. Ma è stato uno sbaglio e anche i fan non hanno apprezzato».

Lo sa che in Italia ci sono donne che si chiamano Brooke?

«Certo, e mi

rende felice, è un onore per me che si dia il nome del mio personaggio alle figlie. Anche io ho incontrato diverse Brooke nella mia vita. Vuol dire che la nostra soap ha dato momenti di felicità e spensieratezza alle donne».