MiArt e Art Week, aprile si tinge d'arte

Un aprile all'insegna dell'arte, del design e dell'eccellenza milanese quello che ci aspetta. Il mese si aprirà, infatti, con la Milano Art Week, agganciandosi al MiArt negli spazi del MiCo, per poi passare al Salone internazionale del Mobile in programma dall'8 al 13 aprile alla fera di Rho.

«Siamo molto soddisfatti dei numeri di questa edizione: quasi 180 gallerie, di cui il 40% vengono dall'estero, ma al di là dei numeri è la qualità dell'offerta di cui siamo molto orgogliosi - ha detto il presidente di Fiera Carlo Bonomi -. È ovvio che Milano si candidi ad essere un hub importante sul tema dell'arte, della cultura e quello che chiamo l'economia della cultura, perchè oltre a essere fondamentale preservare il patrimonio storico, artistico, culturale del nostro Paese, possiamo anche utilizzarlo perché sia fonte di progresso e di benessere. l'Italia in Europa, con Milano in particolare, ha tutte le chances per diventare qualcosa di importante in ambito culturale». «Già il titolo di questa edizione, Among friends, dedicato al centenario della nascita di Robert Rauschenberg, rende l'idea di come si sposino i valori dell'apertura al mondo, dell'interdisciplinarietà, dell'impegno per il dialogo e la collaborazione. Un punto forte che si conferma per Milano è la collaborazione tra pubblico e privato», ha spiegato il sindaco Sala, che sull'attrattività della proposta culturale milanese ha aggiunto: «Il Financial Times ha recentemente incoronato Milano come capitale dell'arte del futuro e l'ha messa tra le 52 mete imperdibili per il 2025. Qui c'è molta offerta perché c'è una domanda naturale. A un'offerta ben fatta, la domanda cresce».

Per la sua 29esima edizione Miart ha l'obiettivo di mettere a sistema la rete di relazioni costruita negli anni, ponendosi di fatto come motore di un ideale festival delle arti contemporanee della città che è la Milano Art Week. I progetti presenti a Miart sono distribuiti in tre sezioni - Established, Emergent, Portal -spaziando dai capolavori del Primo e del Secondo Novecento alle opere legate all'attualità. Si conferma anche quest'anno il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano, istituito nel 2012: il Fondo, del valore di 100mila euro all'anno, è destinato all'acquisizione di opere che implementano la collezione di Fondazione Fiera Milano, oggi ospitata all'interno della sede di Palazzina degli Orafi e che si compone di oltre 120 lavori in rappresentanza di linguaggi artistici differenti.

Dal 1 al 6 aprile la città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato all'arte in tutte le sue espressioni, celebrando i linguaggi e le visioni capaci di raccontare la complessità del nostro tempo. È possibile candidare progetti e iniziative per entrare a far parte del palinsesto ufficiale di Art week attraverso la call aperta (milanoartweek.it). «Milano Art Week è un progetto che il Comune promuove e realizza con l'obiettivo di affermare sempre più la città come laboratorio di idee e linguaggi - ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune -. Un appuntamento che non solo celebra l'arte in tutte le sue espressioni, ma riafferma Milano come crocevia culturale globale rafforzando il suo ruolo di capitale internazionale della cultura».

In collaborazione con il Comune il Salone del Mobile anticipa il Programma Culturale della 63esima edizione inaugurando il 6 aprile «Bob Wilson. Mother», installazione in dialogo con la Pietà Rondanini al Castello Sforzesco.