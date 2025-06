Milano la città dove si vende più in fretta. Per una casa servono meno di tre mesi

Milano si conferma la città dove le case si vendono in media più velocemente che nel resto d'Italia. Con un periodo medio di vendita di 2,9 mesi nel capoluogo lombardo il "time to sell" è aumentato del 7% circa in 12 mesi, considerato che nel 2024 si attestava sui 2,7 mesi. Guardando all'Italia nel suo complesso, invece, il tempo medio di vendita di un immobile ammonta attualmente a 5,2 mesi, dato pressoché stabile (-0,6%) rispetto a un anno fa. "Il time to sell è uno degli indicatori più strategici per valutare il dinamismo e la liquidità del mercato immobiliare in un dato contesto storico afferma Luke Brucato, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights La sua costante riduzione negli ultimi anni in Italia evidenzia un sistema in cui domanda e offerta si incontrano con maggiore efficienza. Tuttavia, anche in mercati maturi come quelli di alcune grandi città, negli ultimi 12 mesi si sono registrati aumenti dei tempi di vendita degli immobili spesso dovuti a un disallineamento tra il prodotto offerto e quello richiesto, ovvero sempre più spesso un immobile ristrutturato". È quanto emerge dall'ultima ricerca di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha fotografato le tempistiche medie di vendita degli immobili in 20 città. Se Milano, appunto, mantiene la testa della classifica, rispetto a 12 mesi fa Roma scavalca sia Bologna che Firenze e agguanta il secondo posto, con 3,4 mesi medi. Il capoluogo emiliano-romagnolo, pur passando in un anno da 3,3 a 3,6 mesi medi, conserva il terzo posto.

Le ultime tre città a rimanere sotto i 4 mesi medi sono Trieste (3,8 mesi), Bergamo e Napoli, entrambe con 3,9 mesi. E dove invece i tempi sono più lunghi? Catania è al terzultimo posto con 5 mesi, ma fanno peggio sia Taranto che Messina, appaiate in ultima posizione con 5,6 mesi medi.