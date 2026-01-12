Milano-Cortina, sci di fondo e Marcialonga. Riparte la stagione tv di "SportOutdoor"

Le prossime olimpiadi di Milano Cortina, lo sci, lo sci di fondo, la Marcialonga che il prossimo 25 gennaio si prepara a festeggiare la 53ma edizione di quel rito collettivo che ogni anno richiama in Val di Fassa e Val di Fiemme fondisti da ogni angolo del mondo per un vero e proprio "viaggio" di 70 chilometri da Moena verso Cavalese, immersi nel silenzio della neve e nella maestosità delle Dolomiti patrimonio Unesco.

Riparte così, e non poteva essere altrimenti visto il conto alla rovescia che ormai annuncia sempre più vicino il via delle olimpiadi invernali, "SportOutdoorTv" il talk show in onda su SportItalia martedì prossimo alle 22. Ospiti delle prima puntata condotta come sempre da Floriano Omoboni Bruno Felicetti (Funivie di Madonna di Campiglio), Marisa Giacomuzzi (Olimpiadi di Milano Cortina 2026 -Val di Fiemme) e Flavio Delvai (Val di Fiemme)

Dopo l'apertura a novembre della stagione invernale con il format televisivo Skimagazine con il 2026, ritorna in onda S4 il talk show che il suo fondatore Omoboni sintetizza nelle delle 4S: Sport,Sun,Sea e Snow.

"La trasmissione e' giunta al suo 15° anno di programmazione, dagli studi di Milano- spiega- i format tv sono tutti originali, scritti, realizzati e prodotti dal nostro team di video operatori professionisti e vanno in onda in prima serata su diverse piattaforme televisive del digitale terrestre,social, smarttv e sul web. Per il 2026 parleremo spesso di olimpiadi ma anche del meglio degli eventi turistico sportivi in calendario"