La Milano onirica (negli scatti) di Veronica Gaido

Le incursioni dell'arte contemporanea negli spazi non convenzionali come alberghi o showroom non si limitano solo alle rassegne o alle Week come il Fuorisalone. L'hotel Principe di Savoia di Milano da tempo ha infatti inaugurato un programma espositivo che nei saloni della hall ospita mostre di artisti emergenti e non, in particolare dell'area della fotografia. L'ultimo evento accende i riflettori su Veronica Gaido, un'artista milanese già da tempo presente nelle fiere specializzate come il Mia Photo Fair; «Invisible City» è il titolo dell'esposizione, di calviniana memoria, che Gaido ha costruito come omaggio a Milano, in un viaggio onirico attraverso architetture non riconoscibili in quanto visioni oniriche di paesaggi urbani. È davvero la città della Madonnina oppure Los Angeles o forse Shangai? Allo spettatore l'ardua sentenza rispetto a un lavoro fatto di dissolvenze e sovrapposizioni che sconvolgono l'immagine rendendo i suoi confini immaginari e quasi astratti .

Nata a Viareggio nel 1974, Veronica Gaido si è formata presso l'Istituto Italiano di Fotografia di Milano, ampliando la propria esperienza attraverso workshop internazionali e collaborazioni artistiche di rilievo. Nel 2001 ha partecipato alla Biennale di Venezia curata da Harald Szeemann, mentre nel 2002 ha presentato la sua prima mostra personale «Sabbie Mobili». La sua ricerca si è sempre contraddistinta per la sperimentazione tecnica e linguistica, culminata nel 2008 con l'introduzione delle lunghe esposizioni nella sua poetica visiva. Nel 2012 Gaido ha realizzato un video per la Fondazione Henraux con riprese aeree tramite drone, presentato alla Triennale di Milano. L'anno seguente ha intrapreso un viaggio in India e Bangladesh, esperienza che ha dato vita al progetto Atman, esposto a Milano, Londra e Parigi.

Le sue opere della serie

«Invisible City» hanno riscosso apprezzamenti in sedi di prestigio internazionale: dal Consolato Generale d'Italia a New York fino ad Art Basel Miami, una delle più importanti fiere d'arte contemporanea a livello mondiale.